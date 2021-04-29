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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعديل قيود الارتفاع لـ 55 قرية ومنطقة بالدقهلية حتي 12 مترا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت محافظة الدقهلية، عن موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة علي تعديل قيد الارتفاع للمخطط الاستراتيجي العام لـ  53 قرية من قري المحافظة ومنطقتين بطلخا إلي 12 مترا بدل من 3 و6 و9 و10 أمتار.


وأضاف بيان المحافظة اليوم الخميس، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتعامل الفورى لتحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم وفي اطار التعاون المشترك بين محافظة الدقهلية والقوات المسلحة.


وأكد البيان علي أن  جهود المحافظة إستمرت علي مدار الشهور الأربعة الماضية من خلال متابعته شخصيا مع الادارة العامة للتخطيط العمراني للتنسيق  مع هيئة عمليات القوات المسلحة من أجل رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين بالقري المشار اليها  والتي إستمرت لسنوات طويلة من أجل السماح لهؤلاء المواطنين باستصدار تراخيص بناء تغطي الكثافة السكانية والتوسع الرأسي  للمباني الخاصه بهم ، واشار البيان إلى أن ذلك استهدف التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء طبقا لأحكام القانون 119لسنه 2008، وليساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدوله المصرية 2030.


وأوضح  البيان أن المراكز  التي تم الموافقة علي تعديل قيود الارتفاع بقرها هي مركز أجا ويضم 15 قرية وهى قرى ( برج نور الحمص - بقطارس - ديرب بقطارس - شنيسة - كفر ديرب بقطارس - منشأة الأخوة - الدير - تلبنت أجا - منشأة عبدالنبي - عزب العرب - البهو فريك - شبرا البهو - قرموط البهو - نوسا الغيط - كفر الشراقوة السنيطة)، ومركز السنبلاوين  وتشمل القرى 24 قرية هى قرى( طماي الزهيرة - الزريقي - الأورمان - طنبارة - التمد الحجر - كفر شبرهور - المخزن - شبراهور - الروضة - السرس - شبر سندي - ابو قراميط - برقين - الرمزية - الفتح - الوحدة العربية - منشأة رضا - الحجايزة - الحصوة - المقاطعه - كفر غنام - القنان شبر سندي - طرانيس العرب منشأة الأدهم )، ومركز تمي الامديد تشمل 4 قري هى قرى ( الربع - الكمال - الزمار - منشأة صبري ابو علم ) ومركز المنصورة تشمل 6 قري هى قرى ( جديدة الهالة - سللنت - ميت الصارم  - ميت خيرون - ميت مزاح - منية محلة دمنة ) ومركز طلخا تشمل 4 قري هى قري ( كفر الخوازم  - منشأة البدوي - وميت الكرماء  - وجوجر  ) بالإضافة إلي منطقتين بمدينة طلخا وصل ارتفاعها الي 12متر  .


ومن جانبها أشارت المهندسة سماح المحمدي مدير عام تخطيط العمراني بالدقهليه، إلى أنه جاري العمل علي قدم وساق للحصول علي كل الموافقات الخاصة بالارتفاعات لباقي القري بالدقهلية والمدن التي تقل ارتفاعها عن 12متر كما أنه تم وضع استراتيجية لانتهاء من كل المخططات التفصيلية لمحافظة الدقهلية بنهاية العام الحالي 2021 .

التصديق بمدينة طلخا قيود الإرتفاع بالدقهلية هيئة عمليات طلخا

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