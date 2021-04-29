بسبب التنازع على الحدود.. اشتباكات وإطلاق نار بين طاجيكستان وقرغيزستان

وقوع إصابات

أعلنت طاجيكستان وقرغيزستان اليوم الخميس، تبادل إطلاق النار بين قواتهما على الحدود المتنازع عليها.

وحسب قناة "العربية"، قالت قرغيزستان إنها استولت على نقطة حدودية بعد اشتباكات مع طاجيكستان، وأكدت ​وزارة​ الطوارئ وقوع 15 إصابة في تبادل ل​إطلاق النار​ على الحدود مع ​طاجيكستان​.

وحسب وسائل إعلام متفرقة، دعا رئيس قرغيزستان، صادير جباروف، اليوم الخميس، مواطني الجمهورية إلى التزام الهدوء وعدم الاستسلام للاستفزازات، على خلفية الاشتباكات على الحدود مع طاجيكستان.

وقال جباروف على صفحته الرسمية على "فيسبوك": " أدعو جميع سكان قيرغيزستان، وخاصة القوى السياسية ووسائل الإعلام، إلى التزام الهدوء وعدم الاستسلام للاستفزازات وعدم إثارة العداء والفتنة"​​​.

وأشار إلى أن "أولئك الذين يحاولون إشعال الصراع من الداخل أصبحوا الآن خطرين"؛ ودعا جميع القوى السياسية المحلية إلى "ضبط النفس في مثل هذه اللحظة الصعبة للبلاد".

ولفت: "سنجد دائما لغة مشتركة مع أشقائنا الطاجيكيين ولن نحل جميع القضايا إلا إذا احترمنا وأخذنا في الحسبان مصالح حسن الجوار والحفاظ على أراضينا القديمة".