وصلة غزل بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| وهكذا رد المتابعون

نشر الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلقت زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز علي صورته قائلة :" my man "، و رد عليها أحمد العوضي بـ إيموشن القلوب مما أثار إعجاب كثير من متابعيهم حول حالة الحب التي تغمرهما.

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي :

-عايزين غزل وسيف يتجوزوا في المسلسل ويخلفوا و ياريت تخلفوا في الحقيقة كمان

-وحش الكون

-انتوا الاتنين عسل



مسلسل “اللي مالوش كبير” بطولة ياسمين عبد العزيز بجانب كل من أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، وإيمان السيد، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمود حافظ، وفتوح أحمد.



«اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.