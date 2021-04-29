عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يحدث في الدقهلية.. تصميم أول جهاز غسيل كلوي محمول بهندسة المنصورة

طلاب كلية الهندية
طلاب كلية الهندية بالمنصورة

قام فريق " HemoPure " كخطوة سباقة من طلاب برنامج الهندسة الطبية و الحيوية بجامعة المنصورة بتنفيذ وتصميم أول جهاز غسيل كلوي محمول  (Portable Hemodialysis machine) كمشروع تخرج وبرغم كل الظروف الحالية من الجائحة حيث تم التنفيذ تحت إشراف الدكتور صبري سرايا والمهندس أحمد رضوان.
 يعد المشروع من أوائل النسخ المحمولة في مصر والذي يهدف لمساعدة كل مرضى الغسيل الكلوى و المرضي المصابين بكورونا بمستشفيات العزل و المرضي  ذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن الذين يعانون من الفشل الكلوي، حيث يتميز بسهولة الاستخدام وهو مهيأ للاستخدام المنزلي. 

يتميز الجهاز بوجود دائرة تعقيم تقوم بتعقيم الجهاز كليا قبل التشغيل وكذلك نظام أمان وتنبيه لحماية المرضي أثناء الاستخدام و يمتاز أيضاً بأنه صالح للاستخدام الشخصي الفردي أو الجماعي مع مراعاة عدم انتقال أي عدوي من مريض لآخر.
ويوفر الجهاز كل جلسات الغسيل الكلوي في المنزل بما يضمن راحة المرضي ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير المجهود والوقت ، ويتوافر الجهاز  بسعر يتراوح بين٢٠-٣٠ ألف جنيه فقط وهي بذلك أقل بكثير من متوسط التكلفة الكلية لمريض الغسيل سنوياً والتي وصلت إلي ٥٧ ألف جنيه بالإضافه  لسعر الجهاز البالغ ٢٥٠ ألف جنيه.


كما يقوم الفريق حالياً بالعمل على جلب فرص الاستثمار ودخول الجهاز في مرحلة الإنتاج الكمي.

IMG-20210429-WA0027
IMG-20210429-WA0027
IMG-20210429-WA0029
IMG-20210429-WA0029
IMG-20210429-WA0028
IMG-20210429-WA0028
IMG-20210429-WA0030
IMG-20210429-WA0030
IMG-20210429-WA0025
IMG-20210429-WA0025
IMG-20210429-WA0026
IMG-20210429-WA0026
IMG-20210429-WA0024
IMG-20210429-WA0024
بكلية الهندسة جامعة المنصورة جهاز غسيل كلوى المنصورة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة المنصورة يصدر قرارات جديدة بخصوص المستشفى الجامعي والمراكز المتخصصة

ترشيحاتنا

اليوم.. سمية الخشاب ضيفة برنامج "رامز عقله طار"

على متن طائرة عسكرية | مصر ترسل مساعدات طبية إلي ليبيا.. فيديو

الرئيس السيسي يتفقد تطوير عدد من الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة

توصيات فنية لمزارعي العنب خلال شهر مايو.. فيديو

العامري فاروق يكشف كيفية إدارة الأهلي للملفات

أخبار التوك شو.. حقيقة انتشار فيروس كورونا .. ومضاعفاته تستدعي الرعاية المركزية فوراً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بـ كورونا

اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري حتى نهايته

الهند تطلب من مصر تزويدها بعقار ريمديسيفير لمواجهة أزمة كورونا

شاب يقتل أمه بـ "سكين" بعد أن حاولت منعه من الانتحار

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ