يحدث في الدقهلية.. تصميم أول جهاز غسيل كلوي محمول بهندسة المنصورة

قام فريق " HemoPure " كخطوة سباقة من طلاب برنامج الهندسة الطبية و الحيوية بجامعة المنصورة بتنفيذ وتصميم أول جهاز غسيل كلوي محمول (Portable Hemodialysis machine) كمشروع تخرج وبرغم كل الظروف الحالية من الجائحة حيث تم التنفيذ تحت إشراف الدكتور صبري سرايا والمهندس أحمد رضوان.

يعد المشروع من أوائل النسخ المحمولة في مصر والذي يهدف لمساعدة كل مرضى الغسيل الكلوى و المرضي المصابين بكورونا بمستشفيات العزل و المرضي ذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن الذين يعانون من الفشل الكلوي، حيث يتميز بسهولة الاستخدام وهو مهيأ للاستخدام المنزلي.

يتميز الجهاز بوجود دائرة تعقيم تقوم بتعقيم الجهاز كليا قبل التشغيل وكذلك نظام أمان وتنبيه لحماية المرضي أثناء الاستخدام و يمتاز أيضاً بأنه صالح للاستخدام الشخصي الفردي أو الجماعي مع مراعاة عدم انتقال أي عدوي من مريض لآخر.

ويوفر الجهاز كل جلسات الغسيل الكلوي في المنزل بما يضمن راحة المرضي ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير المجهود والوقت ، ويتوافر الجهاز بسعر يتراوح بين٢٠-٣٠ ألف جنيه فقط وهي بذلك أقل بكثير من متوسط التكلفة الكلية لمريض الغسيل سنوياً والتي وصلت إلي ٥٧ ألف جنيه بالإضافه لسعر الجهاز البالغ ٢٥٠ ألف جنيه.



كما يقوم الفريق حالياً بالعمل على جلب فرص الاستثمار ودخول الجهاز في مرحلة الإنتاج الكمي.

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