العامري فاروق :السوشيال ميديا لا تؤثر على الأهلي..ووفاة صالح سليم أصعب لحظة

قال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، إنه كان مع الخطيب في التدرج الإداري داخل النادي الأهلي.

وأضاف العامري فاروق عبر برنامج النجوم في رمضان مع ريهام سويلم، أن المرحلة الانتقالية للأهلي في عام 2002، كانت من أهم فترات الأهلي، خاصة بعد التفكير في إنشاء قناة للنادي الأهلي وستور خاص بالقلعة الحمراء.

وتابع نائب الأهلي، أن تحويل الرعاية من رقم صغير إلي رقم كبير حتي وصل إلي 500 مليون جنيه كان من أهم الأشياء في المرحلة الانتقالية.

وأضاف: " وفاة الكابتن صالح سليم كانت من اصعب المواقف التي عدت عليا، بسبب طريقة الخروج وامور خاصة كثيرة في ذلك الوقت، مضيفا أن حسن حمدي كان يتمتع باتزان نفسي كبير خاصة في المواقف الصعبة التي كنا نمر بها".

وأوضح: "ان السوشيال ميديا تؤثر على الرأي العام وتقوم بطرح ملفات غير صحيحة تثير الراي العام، ولكن لن تؤثر على اي قرار داخل النادي الأهلي".

وواصل:" الكابتن الخطيب يقدر على احتواء اي موضوع على طاوله الاجتماعات ولا توجد اي ازمة بين الاعضاء ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر وفي اخر الامر نصل للحل الأفضل".

الأهلي يواجه طلائع الجيش فى السوبر المصري 1 يوليو

حددت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة موعد إقامة مباراة السوبر المصري بين الاهلي وطلائع الجيش يوم ١ يوليو المقبل على ملعب استاد القاهرة.

كانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت مواعيد الجولات المتبقية من مسابقة دوري القسم الأول من الجولة حتى الجولة 22 وحتى الجولة 34 والأخيرة المحدد لها 30 سبتمبر المقبل.

و يكرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأكيده على أنه في ظل المواعيد والظروف المحيطة بها لا يملك معها التأجيل، في الوقت نفسه فإنه يتفهم تماما حجم الضغوط البدنية والفنية التي يتعرض لها بعض الأندية ، خاصة المشاركة منها في البطولات الأفريقية والتي يقف الاتحاد منها موقف المساند لها والراعي لكافة مصالح الأندية، الأمر الذي يؤكد معه استعداده لدراسة أي مقترح يساعد هذه الأندية ويلبي متطلباتها.

إلا أن الاتحاد يؤكد أيضا على أن أي تأجيل فيما تم إعلانه لا موضع له سوى خلال فترة تجمع المنتخب الأولمبي، مما يجعل الأندية تؤدي مؤجلاتها بدون لاعبيها المختارين للمنتخب الأولمبي.