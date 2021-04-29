عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العامري فاروق :السوشيال ميديا لا تؤثر على الأهلي..ووفاة صالح سليم أصعب لحظة

العامري فاروق
العامري فاروق

قال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي،  إنه كان مع الخطيب في التدرج الإداري داخل النادي الأهلي.

وأضاف العامري فاروق عبر برنامج النجوم في رمضان مع ريهام  سويلم،  أن المرحلة الانتقالية للأهلي في عام 2002، كانت من أهم فترات الأهلي،  خاصة بعد التفكير في إنشاء قناة للنادي الأهلي وستور خاص بالقلعة الحمراء.

وتابع نائب الأهلي، أن تحويل الرعاية من رقم صغير إلي رقم كبير حتي وصل إلي 500 مليون جنيه كان من أهم الأشياء في المرحلة الانتقالية.

وأضاف: " وفاة الكابتن صالح سليم كانت من اصعب المواقف التي عدت عليا،  بسبب طريقة الخروج وامور خاصة كثيرة في ذلك الوقت،  مضيفا أن حسن حمدي كان يتمتع باتزان نفسي كبير خاصة في المواقف الصعبة التي كنا نمر بها".

وأوضح: "ان السوشيال ميديا تؤثر على الرأي العام وتقوم بطرح ملفات غير صحيحة تثير الراي العام،  ولكن لن تؤثر على اي قرار داخل النادي الأهلي".

وواصل:" الكابتن الخطيب يقدر على احتواء اي موضوع على طاوله الاجتماعات ولا توجد اي ازمة بين الاعضاء ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر وفي اخر الامر نصل للحل الأفضل".

الأهلي يواجه طلائع الجيش فى السوبر المصري 1 يوليو

حددت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة موعد إقامة مباراة السوبر المصري بين الاهلي وطلائع الجيش يوم ١ يوليو المقبل على ملعب استاد القاهرة.

كانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت مواعيد الجولات المتبقية من مسابقة دوري القسم الأول من الجولة حتى الجولة 22 وحتى الجولة 34 والأخيرة المحدد لها 30 سبتمبر المقبل.

و يكرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأكيده على أنه في ظل المواعيد والظروف المحيطة بها لا يملك معها التأجيل، في الوقت نفسه فإنه يتفهم تماما حجم الضغوط البدنية والفنية التي يتعرض لها بعض الأندية ، خاصة المشاركة منها في البطولات الأفريقية والتي يقف الاتحاد منها موقف المساند لها والراعي لكافة مصالح الأندية، الأمر الذي يؤكد معه استعداده لدراسة أي مقترح يساعد هذه الأندية ويلبي متطلباتها.

إلا أن الاتحاد يؤكد أيضا على أن أي تأجيل فيما تم إعلانه لا موضع له سوى خلال فترة تجمع المنتخب الأولمبي، مما يجعل الأندية تؤدي مؤجلاتها بدون لاعبيها المختارين للمنتخب الأولمبي.

العامري فاروق الأهلى الخطيب النادي الأهلي السوبر المصري

ترشيحاتنا

على متن طائرة عسكرية | مصر ترسل مساعدات طبية إلي ليبيا.. فيديو

الرئيس السيسي يتفقد تطوير عدد من الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة

توصيات فنية لمزارعي العنب خلال شهر مايو.. فيديو

العامري فاروق يكشف كيفية إدارة الأهلي للملفات

أخبار التوك شو.. حقيقة انتشار فيروس كورونا .. ومضاعفاته تستدعي الرعاية المركزية فوراً

الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم يكرّم أبو العينين بجائزة " بصمة خير " للعمل الإنساني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بـ كورونا

اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري حتى نهايته

الهند تطلب من مصر تزويدها بعقار ريمديسيفير لمواجهة أزمة كورونا

شاب يقتل أمه بـ "سكين" بعد أن حاولت منعه من الانتحار

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ