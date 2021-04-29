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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

بدء أعمال الرصف للمرحلة الأولى من طريق الكورنيش فى دمياط

صدى البلد

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم اليوم البدء في وضع الطبقة السطحية للرصف بالأسفلت للمرحلة الأولى من طريق كورنيش النيل بمدينة دمياط .

يأتى ذلك ضمن عمليات التطوير التى تجرى بالمنطقة لتنفيذ مشروع متكامل يتضمن رفع كفاءة ممشى وسور الكورنيش والجزيرة الوسطى و أعمدة الإنارة و كابلات الكهرباء و أيضاً إنشاء شبكة صرف صحي و صرف مياه الأمطار.

وأضافت "المحافظ" أن رصف المرحلة الأولى يأتى بدءًا من طريق الدعايم بطول ١ كيلو، على أن يتم استكمال باقى المراحل طبقاً للمخطط العام ، منوهة الى أنه يتم متابعة أعمال المشروع بشكل دورى للانتهاء منه وفقاً للجدول الزمنى المحدد نظرًا لما يمثله هذا الطريق من أهمية بالغة.

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اخبار محافظة دمياط منال عوض محافظ دمياط اعمال الرصف

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