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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعترافات المتهم بطعن عاطل بالخليفة.. أدافع عن أختي ولا أسيبه يتحرش بيها

اعترافات
اعترافات

استمعت نيابة الخلفية والمقطم اليوم الخميس إلي اقوال سباك في واقعة إصابة عاطل  بطعنه نافذة في البطن  وقال المتهم : "طعنته لأنه عاكس شقيقتي وحاول يتحرش بيها وكنت بدافع عنها،  ولا أتفرج علي المجني عليه وهو بيتحرش بأختي".

 

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واضاف  المتهم: "عاتبته علي معاكسة شقيقتي والتحرش بها،  كان رد فعل المجني عليه رفع يده وحاول ضربي وسبي في شرفي أمام الجميع، فدافعت عن نفسي وطعنته بسكينة لإبعاده".

تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة ، إخطارا من قسم شرطة الخليفة يفيد بتلقي إشارة من مستشفى المنيل الجامعي باستقبالها المجنى عليه، مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن، وبانتقال قسم شرطة الخليفة والفحص وسؤال المصاب تبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد جيرانه سباك.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحيازته على سكين مستخدم في الواقعة، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكابه الواقعة لقيام المجني عليه بمعاكسة شقيقته،  تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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