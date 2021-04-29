بإطلالة فرعونية.. مريهان حسين تخطف الأنظار عبر انستجرام

مريهان حسين في احدث ظهور

نشرت الفنانة مريهان حسين صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مريهان حسين بإطلالة فرعونية مما اثار اعجاب متابعيها عير انستجرام.

وأحدث أعمال مريهان حسين هو مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.