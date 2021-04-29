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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طاقة رجال الأعمال الأفارقة : مصر ستكون مركزا عالميا لصناعة البتروكيماويات ٢٠٢٥

صدى البلد

قال المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة أن مصر تولي اهتماما كبيرا بصناعة البتروكيماويات لسد احتياجات السوق المحلية ، وتقليل حجم واردات الدولة من تلك المنتجات بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية للمواد البتروكيماوية ، ولديها خطة طموحة لتكون مركزا إقليميا للصناعات البتروكيماوية وعمليات التكرير في المنطقة.

وأوضح الغزاوي ان العديد من دول القارة الافريقية تحتاج الى البتروكيماويات والأسمدة المختلفة . وتواجد مصر بموانئها المطلة على سواحل البحرين الأحمر والأبيض وشبكة الطرق التي تنشئها مصر ومنها طريق الإسكندرية كيب تاون سيجعلها مركزا لإنتاج وتصدير المواد البتروكيماوية بمختلف أنواعها الى دول القارة بشكل خاص وباقي أسواق العالم .

وأشاد المهندس حسين الغزاوي بتوقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات سيقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية 7,5 مليار دولار ، وهو الأول والأكبر من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة،  أن هذا المشروع سيساهم في توفير الاف فرص العمل . وإنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية مثل البولي إيثيلين والبولي بروبلين ووقود السفن وتوفير فرص لدخول صناعات تكميلية

ونوه الى ان المجمع الجديد سيكون أحد الركائز الأساسية في المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

وأوضح المهندس حسين الغزاوي ان إقامة مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية في العين السخنة يأتي أيضا تنفيذاً لاستراتيجية ورؤية المنطقة الاقتصادية للسنوات الخمس القادمة في تحويل هذه المنطقة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات لما لها من مقومات تؤهلها لذلك من حيث الموقع والبنية التحتية والمرافق وكذلك الموانئ المتواجدة التي تخدم عمليات التصدير

 

الطاقة رجال الاعمال المصريين الافارقة البتروكيماويات صناعة البتروكيماويات الأسمدة

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