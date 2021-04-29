ماذا يحدث للجسم عند شرب كوب من الكراوية يوميًا

الكراوية تحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، وتستخدم لمشاكل في الجهاز الهضمي بما فيها حرقة ، والنفخ ، الغاز ، وفقدان الشهية، وتشنجات خفيفة من المعدة و الأمعاء .

وتستخدم الكراوية أيضا لمساعدة الناس السعال حتى بلغم، وتحسين السيطرة على التبول، وقتل البكتيريا في الجسم، وتخفيف الإمساك .

تستخدم النساء زيت الكراوية لبدء الدورة الشهرية وتخفيف تقلصات الدورة الشهرية، وتستخدمه الأمهات المرضعات لزيادة تدفق حليب الثدي .

يستخدم الكراوية في غسول الفم وفي فرك الجلد لتحسين تدفق الدم المحلي.

وتعمل على زيادة نسبة الحديد في الجسم، وقد يزيد مستخلص الكراوية من امتصاص الحديد، قد يؤدي الإفراط في استخدام مستخلص الكراوية مع مكملات الحديد أو الأطعمة المحتوية على الحديد إلى زيادة مستويات الحديد في الجسم. قد تكون هذه مشكلة للأشخاص الذين لديهم بالفعل الكثير من الحديد في الجسم.