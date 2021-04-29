أخبار التوك شو.. حقيقة انتشار فيروس كورونا .. ومضاعفاته تستدعي الرعاية المركزية فوراً

عرضت برامج التوك شو اليوم ، العديد من الأخبار العاجلة والموضوعات الهامة ، و نعرضها لكم خلال التقرير التالي :

جمال شعبان : هذه الأعراض بداية الذبحة الصدرية..احذرها

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الفحص الدورى والطبي مثل صيانة السيارات، أى أنها مهمة جدا ويجب معرفة نسب الضغط بالجسم لتجنب الذبحات الصدرية.

وأضاف "شعبان" خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نقص الهيموجلوبين فى الدم من الممكن أن يسبب ذبحة صدرية، موضحا أن الشخص الذي لديه زيادة فى الوزن من الممكن أن يكون لديه أنيميا نتيجة نقص الهيموجلوبين.

استشاري أمراض حساسية يكشف حقيقة انتشار فيروس كورونا ويحذر .. فيديو

قال الدكتور طه عبدالحميد ، أستاذ أمراض الجهاز التنفسي والحساسية ، إن وعي المواطن بأهمية الإجراءات الاحترازية يساهم في خفض انتشار فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى في المنزل ، بحوالي 2 متر.

وأضاف الدكتور طه عبد الحميد في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن يجب ارتداء الكمامة، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وفتح النوافذ، وعدم التواجد في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى تجب المولات، والأسواق، معقباً: “كفايا عزايم في شهر رمضان”.

العربية تنشر تقريرا عن سيدة حادث قطاري سوهاج بعد وفاتها بكورونا

عرضت فضائية العربية ، خبر وفاة السيدة المصرية “ سمر الراوي ” صاحبة صرخة ” طلعني يا ولدي ” التي قالتها بعد نجاتها من حادث تصادم قطاري سوهاج من أجل إنقاذها يوم أمس الثلاثاء متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا .

وكانت السيدة التي تبلغ من العمر 60 عاما قد روت في وقت سابق بعد الحادث الذي تعرضت له أسباب ركوبها لهذا القطار أنه كانت توجد مشكلة بينها وبين ابنها الذي قام بطردها من المنزل وأصبحت بلا مأوى .

هل توجد آثار جانبية للقاح فيروس كورونا ..استشاري مناعة يوضح .. شاهد

قال الدكتور أشرف عقبة ، استشارى المناعة ، إن أي لقاح يحفز الجهاز المناعى ، لذلك فإن هناك آثار جانبية مترتبة عليه ، مثل : احمرار فى اليد مكان أخذ الحقنة ، ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ، ويمكن أن توجد أعراض تشبه البرد أو الإنفلونزا .

وأضاف " عقبة " ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أن بعض الأدوية لا تتناسب مع اللقاحات التى بها فيروس نشط ، لذلك فى بعض الأحيان يفضل للناس التى تتناول أدوية من نقص المناعة عدم أخذ لقاح استيرازنكا ويفضل الصيني .

استشاري مناعة: تناول الرئيس السيسي اللقاح أكبر دليل على فاعلية وأمان لقاح كورونا

قال دكتور أشرف عقبة ، استشارى مناعه، إنه لابد من التحرى فى صحة المعلومات من السوشيال ميديا قبل الأخذ بها، لافتاً إلى أن المعلومات الصحيحة نأخذها من وزارة الصحة أو من أطباء متخصصين.

وأضاف "عقبة "، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أن اللقاحات مرت ع التجارب السريرية وما قبلها .

محافظ الشرقية يعلن شروط القبول بأول مركز تدريبي خارج الجامعات المصرية.. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية إنه تم اعتماد مركز تدريب لعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، كأول مركز تدريب يمنح الشهادات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات خارج الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تقديم جميع الخدمات التدريبية الممكنة.

وأضاف محافظ الشرقية في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد الاعتماد، تم توقيع برتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، لتوفير فرص تدريبية للعاملين داخل محافظة الشرقية، وبعد ذلك سيتم فتح المركز لتقديم دورات تدريبية لكل من يرغب من خارج العاملين داخل المحافظة.

تستدعي العناية المركزة فورًا.. مضاعفات فيروس كورونا على الجهاز العصبي للمصاب

قال الدكتور عبد العظيم عجاج، أستاذ مساعد أمراض المخ والأعصاب طب القصر العيني، إن هناك أعراضاً أو مضاعفات لكورونا خاصة بالجهاز العصبي، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تحدث جلطة فى المخ أو شلل نصفى أو ضعف بالجانب الأيمن أو الأيسر من الجسم أو صداع شديد نتيجة الفيروس.

وأضاف "عجاج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى" المُذاع عبر الفضائية المصرية، أن كورونا من الممكن أن تجعل الشخص يشعر بالتوهان بالوعى، أو التهاب بالمخ، سواء التهاب الأغشية الموجودة بالمخ أو سحائي، مثل الصداع أو السخونة والقيء.

سكن لكل مواطن .. خبير مصرفي يوضح الهدف من مبادرة التمويل العقاري الجديدة.. فيديو

قال محمد عبد العال، خبير مصرفي، إن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري التي كلف بها الرئيس السيسي المسئولين تمهيداً لإطلاقها، تعد مبادرة استثنائية، حيث إنها بمثابة نقلة نوعية لملف التمويل العقاري من حيث تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف "عبد العال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تستهدف التوسع في إتاحة الوحدات السكنية لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال دعم قدراتهم على تملك الوحدات، وتوفير قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عاماً، وبفائدة منخفضة لا تتعدى الـ 3%.