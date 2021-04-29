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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأنبا يواقيم يترأس قداس خميس العهد في كنيسة مارجرجس بأرمنت

شاهد…الأنبا يواقيم
شاهد…الأنبا يواقيم يترأس قداس خميس العهد بكنيسة مارجرجس

ترأس الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، صلوات اللقان وقداس خميس العهد النهارية الخمس من أسبوع البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأرمنت الحيط، ثم قام الأنبا يواقيم برشم الآباء الكهنة والشمامسة بماء اللقان.

وشاركه في صلوات القداس الإلهي القس غبريال نسيم، والقس اندراوس أدم، والقس أنجيلوس رمزي، أباء كهنة الكنيسة، وذلك مع تطبيق كامل للإجراءات والشروط الاحترازية.

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جدير بالذكر أن الكنيسة تصلي صلاة اللقان 3 مرات على مدى العام خلال الاحتفال بعيد الغطاس، والمرة الثانية خلال قداس خميس العهد، وثالثها يوم الاحتفال بعيد الرسل.

والصلوات تتم لتقديس المياه، فكل الألحان والصلوات و"رسم الصليب" وتكرار كلمة كيرياليسون على المياه لتصير مياها مقدسة، لتكون ينبوع بركة، لتطهير الإنسان من الخطايا وتساعده على الاعتراف بخطاياه، طاردة للأمراض، حيث تطرد روح الضعف والمرض والحسد، ومخيفة للشياطين لأنها مشبعة بعلامة الصليب والقراءات المقدسة.

تعطى روح سلام، طهارة للنفس والجسد والروح ويمكن استخدامها كمياه للشرب والاستحمام، شفاء للأوجاع سواء العابرة أو غيرها وفيها تقديسًا للبيوت والمحال الجديدة ونافعًة لكل فائدة.

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كنيسة مارجرجس القداس الإلهي الشهيد يوم الخميس جنوب الاقصر شاهد اسنا ارمنت

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