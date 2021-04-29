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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة.. توزيع لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

جمعية الأورمان بالبحيرة
جمعية الأورمان بالبحيرة

واصلت جمعية الأورمان بالبحيرة توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية.

وأعلن عادل درغام مدير الجمعية بالبحيرة عن ذبح 5 عجول وتوزيعهم بالمجان على الأسر المستحقة بقرى أبو حمص و كفر الدوار وكوم حماده وأبوالمطامير وغرب النوبارية والرحمانية والمحمودية وحوش عيسى وبدر ضمن مبادرة حياة كريمة.

 وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدور المشاركة المجتمعية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى لدورها ونشاطها الخدمى والخيرى بمدن ومراكز المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً والعمل على تلبية إحتياجاتهم .

وأكد المحافظ، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصه في الأعياد والمناسبات.

وأشاد محافظ البحيرة بالدور الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهادف القرى الأكثر إحتياجاً ، وتكثيف المساعدات بها ، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها .

مبادرة حياة كريمة محافظ البحيرة الأورمان حياة كريمة جمعية الاورمان

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