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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. حسان دياب يتلقي رسالتي تهنئة من الكويت والجزائر

حسان دياب
حسان دياب

 
تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب برقية تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك من رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، أشاد خلالها بـ"روابط العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة بين البلدين".

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام؛ فقد أكد رئيس الوزراء الكويتي حرص بلاده على "تعزيز هذه العلاقات الثنائية"، وتمنى "للأمتين العربية والإسلامية دوام نعيم الأمن والعافية والخير والاستقرار".

كما تلقى الرئيس دياب برقية مماثلة من الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبد العزيز جراد، أكد خلالها "العمل من أجل تعزيز روابط الأخوة والتعاون بين لبنان والجزائر بما يعود عليهما بالمنفعة المتبادلة".

وتمنى الوزير الجزائري للبنان "التقدم والازدهار وللأمتين العربية والإسلامية اليمن والبركات"

رمضان حسان دياب مجلس الوزراء الكويتي رئيس الوزراء الكويتي رئيس حكومة تصريف الأعمال شهر رمضان المبارك

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