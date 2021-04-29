العامري فاروق يكشف كيفية إدارة الأهلي للملفات

كشف العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، عن كيفية إدارة الأهلي للملفات داخل مجلس الإدارة.

وقال العامري فاروق عبر برنامج النجوم في رمضان مع ريهام سويلم، إن الأهلي يدار بطريقتين في اتخاذ القرارات، الطريقة الأولي أن يتم طرح الأمر إلى جميع أعضاء الإدارة ومناقشة جميع الآراء ومن ثم اختيار القرار المناسب، والطريقة الثانية أن هناك لجانا داخل مجلس الإدارة من أعضاء مجلس الأهلي، ومن الممكن أن يتم السماح باتخاذ رأي خارج أعضاء اللجنة، ومن ثم عرضها على المجلس بالكامل واتخاذ القرار.



وأضاف: " انه حصل على فرصة كبيرة عندما كان عضوا في إدارة الأهلي، بأن يكون المسئول عن لجنة التوثيق، مضيفا أن الأهلي يمتلك جميع محاضر النادي الأهلي منذ تواجده على مدار 100 سنة.



وتابع: " لم نحدد اي احتفال بمناسبة مرور 114 عاما بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا".

وأوضح: " أن القلادة الذهبية من اقتراح أعضاء مجلس الإدارة، وكان للكابتن محمود الخطيب دور مهم في خروج القلادة الذهبية".

وواصل: "انه تم تكريم المستشار محمود فهمي فقط، وانه لم يتم حتي الان اختيار اي اسم من اجل تسليمه قلادة الأهلي الذهبية".