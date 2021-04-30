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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب بالأسواق اليوم الجمعة 30-4-2021

الذهب
الذهب

سجل  سعر الذهب في مصر ، خلال تعاملات اليوم الجمعة استقراراَ على مستوى أعيرة الذهب المختلفة بمحلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة في سوق الذهب نحو 886 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 775.5 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الوسطى بين أعيرة الذهب إلى نحو 664.5 جنيها.

بينما سجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة لنحو 517 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6205 جنيها. 

وتختلف  أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

 

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