عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بـ ويبينار إعلام القاهرة و"عجمان" .. شراكة ومجالات تعاون وتدريب بين الطرفين

عميدة كلية الاعلام
عميدة كلية الاعلام

نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة وبينار تحت عنوان "رؤية.. اكتشاف الموهبة في صناعة الأفلام الوثائقية" عبر المنصة الإلكترونية "زووم" ، بالتعاون مع جامعة عجمان ، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان ، وبإشراف الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، و الدكتور حسام سلامة عميد جامعة عجمان .

 

txt

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس...وزير التعليم العالي: إنشاء 6 جامعات تكنولوجية


قالت الدكتورة هويدا مصطفى ، إن فكرة الملتقى جاءت من خلال تطلع كلية الإعلام إلى التعاون العلمي المتبادل والمثمر مع باقي كليات الإعلام في الوطن العربي ، كما كلية الإعلام في جامعة عجمان تعد أحد أبرز الكليات الرائدة في مجال نظم التدريب الإعلامي لطلابها ولذا جاءت فكرة تنظيم الوبينار الإليكتروني لمناقشة التبادل الفكري والتدريبي بين طلاب الجامعتين .

وأضافت ، إن كلية الإعلام جامعة عجمان بادرت بالموافقة على فكرة التنظيم المشترك مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، حيث إن التعاون والتنسيق في مجال التدريب بين الكليتين سيشهد مزيداً من التوسع خلال الفترة القادمة ، بما يساهم في تحقيق التكامل والتبادل العلمي المثمر .


وأوضحت ، إن الشراكات العلمية في مجال نظم التدريب تعد مجالا جديرا بالتوسع والاستمرار خلال الفترة المقبلة لتحقيق الريادة وملاحقة التطوير المتلاحق في سوق العمل الإعلامي وكفرصة التحسين والإلمام بالمهارات مرحبا اللازمة في مرحلة ما قبل التخرج،بما يتلاءم ومتغيرات العصر.

 

txt

أخبار التعليم.. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تدخل تصنيف التايمز للتعليم العالي .. حقيقة إغلاق المدينة الجامعية بحلوان...حقوق عين شمس : تقليل وقت المحاضرات وإجراءات احترازية


وأشارت إلى أن تحديات الواقع الإعلامي تعكس ضرورة تحقيق التكامل بين كليات الإعلام على المستوى العربي لتعزيز فرص تحسين متطلبات التخرج والتطلع لتلقي طلاب تلك الكليات العربية الإعلامية كافة المعلومات التي تفيد في مرحلة ما قبل التخرج وإطلاعهم على إنتاجهم التدريبي لتحسين جودة المخرج التعليمي لديهم وكفرصة لتبادل الخبرات العربية ووضع المقترحات اللازمة لتطوير تلك النظم التدريبية والوقوف على أوجه القصور فيها .


من جانبه ، عبر الدكتور حسام سلامة عميد كلية الإعلام بجامعة عجمان عن سعادته لمشاركته وتعاونه مع كلية الإعلام جامعة القاهرة في إقامة فكرة المتلقي الذي يعد فرصة لتبادل المهارات التدريبية والنظم المتطورة في التدريب وإنتاج الأفلام الوثائقية الطلابية ولتحقيق التكامل والريادة بين الكليتين في إطار التعاون العلمي بين جامعتي القاهرة وعجمان.


وأشار إلى أن الواقع ينبه إلى ضرورة الالتفات إلى مجال تبادل الخبرات وتفعيله بين كليات الإعلام العربية، وأن كلية الإعلام جامعة القاهرة تعد بابا للخبرة الإعلامية العربية التعليمية وأن التكامل والتعاون بين الكليتين سيتم بوضع خطة توسع له خلال الفترة المقبلة  إعلاء لمصلحة الطلاب.


وأوضح ، إن الطلاب في جامعة عجمان يسعون إلى التطرق لأبواب الخبرة في مجال التدريب، وأن كلية الإعلام جامعة القاهرة فتحت الباب لتحقيق تلك الفكرة بالتعاون العلمي المشترك، متمنيا أن تكون فرصة الملتقي الإليكتروني الحالي بداية لوضع خطط تدريب مشتركة لأجل الطلاب.


وفي ذات السياق ، قال المخرج والمنتج هاني سمير إن الإنتاج المقدم من جانب طلاب الكليتين أظهر  التميز على مستوى انتاج الأفكار المجتمعية خاصة تقديم الموضوعات الوثائقية بشكل كوميدي وهو الاتجاه الحديث للخروج من جدية الأفلام الوثائقية وتقديم انتاج وثائقي يساهم في تحقيق جوانب المعلوماتية وتحقيق جوانب البهجة والترفيه.


وعبر المونتير السينمائي هيثم كرم عن بالغ سعادته بالمشاركة في الوبينار الإليكتروني داخل كلية الإعلام معتبرا بأنها باب للخبرة والتدريب في الوطن العربي، ومشيرا إلى طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة وأقرانهم في جامعة عجمان قدموا نمطا متميزا في انتاج الأفلام الوثائقية القصيرة المتميزة وأن الفترة المقبلة تحتاج من القائمين على نظم التطوير والتدريب داخل الكليتين إلى تفعيل الشراكات مع الجهات الإعلامية لنشر ذلك الإنتاج التدريبي وتسويق مهارات الطلاب بشكل يعظم من كفاءة الناحية التدريبية.


وفي نهاية الملتقي الإليكتروني قدمت الدكتورة هويدا مصطفى شهادات التقدير للمتحدثين المشاركين، والشكر لضيوف الملتقى ومنسقيه من جامعة عجمان .
 

ترشيحاتنا

ليس من بينها ارتفاع الحرارة.. أعراض الموجة الثالثة من كورونا غريبة ومختلفة

شاهد..هوندا تستعرض الداخلية المستقبلية لسياراتها.. صور

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطرح هاتف الألعاب Black Shark 4 للحجز المسبق.. ريلمي تبيع 10 آلاف وحدة يوميا من هذا الهاتف

الخارجية العراقية تكشف موعد انعقاد القمة الثلاثية مع مصر والأردن

عطل مفاجئ يصيب خدمة Gmail في بعض دول العالم

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بـ عيد القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بـ كورونا

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الهند تطلب من مصر تزويدها بعقار ريمديسيفير لمواجهة أزمة كورونا

أول تعليق من النادي الأهلي بعد إعلان جدول مباريات الدوري

رجل يقتل زوجته وابنه باستخدام سم فئران

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ