بـ ويبينار إعلام القاهرة و"عجمان" .. شراكة ومجالات تعاون وتدريب بين الطرفين

نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة وبينار تحت عنوان "رؤية.. اكتشاف الموهبة في صناعة الأفلام الوثائقية" عبر المنصة الإلكترونية "زووم" ، بالتعاون مع جامعة عجمان ، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان ، وبإشراف الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، و الدكتور حسام سلامة عميد جامعة عجمان .



قالت الدكتورة هويدا مصطفى ، إن فكرة الملتقى جاءت من خلال تطلع كلية الإعلام إلى التعاون العلمي المتبادل والمثمر مع باقي كليات الإعلام في الوطن العربي ، كما كلية الإعلام في جامعة عجمان تعد أحد أبرز الكليات الرائدة في مجال نظم التدريب الإعلامي لطلابها ولذا جاءت فكرة تنظيم الوبينار الإليكتروني لمناقشة التبادل الفكري والتدريبي بين طلاب الجامعتين .

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وأضافت ، إن كلية الإعلام جامعة عجمان بادرت بالموافقة على فكرة التنظيم المشترك مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، حيث إن التعاون والتنسيق في مجال التدريب بين الكليتين سيشهد مزيداً من التوسع خلال الفترة القادمة ، بما يساهم في تحقيق التكامل والتبادل العلمي المثمر .



وأوضحت ، إن الشراكات العلمية في مجال نظم التدريب تعد مجالا جديرا بالتوسع والاستمرار خلال الفترة المقبلة لتحقيق الريادة وملاحقة التطوير المتلاحق في سوق العمل الإعلامي وكفرصة التحسين والإلمام بالمهارات مرحبا اللازمة في مرحلة ما قبل التخرج،بما يتلاءم ومتغيرات العصر.



وأشارت إلى أن تحديات الواقع الإعلامي تعكس ضرورة تحقيق التكامل بين كليات الإعلام على المستوى العربي لتعزيز فرص تحسين متطلبات التخرج والتطلع لتلقي طلاب تلك الكليات العربية الإعلامية كافة المعلومات التي تفيد في مرحلة ما قبل التخرج وإطلاعهم على إنتاجهم التدريبي لتحسين جودة المخرج التعليمي لديهم وكفرصة لتبادل الخبرات العربية ووضع المقترحات اللازمة لتطوير تلك النظم التدريبية والوقوف على أوجه القصور فيها .



من جانبه ، عبر الدكتور حسام سلامة عميد كلية الإعلام بجامعة عجمان عن سعادته لمشاركته وتعاونه مع كلية الإعلام جامعة القاهرة في إقامة فكرة المتلقي الذي يعد فرصة لتبادل المهارات التدريبية والنظم المتطورة في التدريب وإنتاج الأفلام الوثائقية الطلابية ولتحقيق التكامل والريادة بين الكليتين في إطار التعاون العلمي بين جامعتي القاهرة وعجمان.



وأشار إلى أن الواقع ينبه إلى ضرورة الالتفات إلى مجال تبادل الخبرات وتفعيله بين كليات الإعلام العربية، وأن كلية الإعلام جامعة القاهرة تعد بابا للخبرة الإعلامية العربية التعليمية وأن التكامل والتعاون بين الكليتين سيتم بوضع خطة توسع له خلال الفترة المقبلة إعلاء لمصلحة الطلاب.



وأوضح ، إن الطلاب في جامعة عجمان يسعون إلى التطرق لأبواب الخبرة في مجال التدريب، وأن كلية الإعلام جامعة القاهرة فتحت الباب لتحقيق تلك الفكرة بالتعاون العلمي المشترك، متمنيا أن تكون فرصة الملتقي الإليكتروني الحالي بداية لوضع خطط تدريب مشتركة لأجل الطلاب.



وفي ذات السياق ، قال المخرج والمنتج هاني سمير إن الإنتاج المقدم من جانب طلاب الكليتين أظهر التميز على مستوى انتاج الأفكار المجتمعية خاصة تقديم الموضوعات الوثائقية بشكل كوميدي وهو الاتجاه الحديث للخروج من جدية الأفلام الوثائقية وتقديم انتاج وثائقي يساهم في تحقيق جوانب المعلوماتية وتحقيق جوانب البهجة والترفيه.



وعبر المونتير السينمائي هيثم كرم عن بالغ سعادته بالمشاركة في الوبينار الإليكتروني داخل كلية الإعلام معتبرا بأنها باب للخبرة والتدريب في الوطن العربي، ومشيرا إلى طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة وأقرانهم في جامعة عجمان قدموا نمطا متميزا في انتاج الأفلام الوثائقية القصيرة المتميزة وأن الفترة المقبلة تحتاج من القائمين على نظم التطوير والتدريب داخل الكليتين إلى تفعيل الشراكات مع الجهات الإعلامية لنشر ذلك الإنتاج التدريبي وتسويق مهارات الطلاب بشكل يعظم من كفاءة الناحية التدريبية.



وفي نهاية الملتقي الإليكتروني قدمت الدكتورة هويدا مصطفى شهادات التقدير للمتحدثين المشاركين، والشكر لضيوف الملتقى ومنسقيه من جامعة عجمان .

