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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يطمئن على المنظومة الصحية فى التعامل مع تداعيات كورونا

صدى البلد

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"اليوم"اجتماعًا مع مديري المستشفيات المركزية والعامة والنوعية،لمتابعة سير المنظومة الصحية  داخل المستشفيات الحكومية،والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بالخطة  التى تنفذها المحافظة  للتعامل مع جائحة كورونا،في اطار تنفيذ خطة الدولة  الشاملة في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور  الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الدكتور مصطفى هارون نقيب الأطباء ،الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي ،الدكتورة أمينة حسن مدير الطب الوقائي  ومديري الإدارات المركزية بالمديرية

استهل المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر للأطقم الطبية ولكافة العاملين بالقطاع الصحي على ما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية وما قبلها وما يقدمونه حاليا باعتبارهم حائط الصد، وخط الدفاع الأول في معركة مواجهة الكوورنا، مشيرا إلى أهمية استمرار العمل بنفس الروح الجماعية التى سادت المنطومة خلال الفترة الماضية، مع  الاستعداد الجيد والدائم  لمواجهة أية مستجدات، خاصة مع توقعات بزيادة أعداد الحالات المصابة خلال الفترة المقبلة بسبب الأعياد والتجمعات المتوقعة ، وذلك رغم التعليمات والإجراءات المشددة التى تنفذها أجهزة الحكومة.

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ناقش المحافظ  تقرير وكيل وزارة الصحة  الذي يتضمن الإجراءات المنفذة حاليا في مجال مواجهة تداعيات  الفيروس ، والاستعدادات المتوافرة ومستوى الجاهزية لمجابهة  المرض خاصة فيما يتعلق باستعدادات وجاهزية المستشفيات، لاستقبال وعزل الحالات المصابة والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في حالة الاحتياج، ومتابعة الحالات بأقسام العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج المخصص لهم من وزارة الصحة، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي علي الوجه الأمثل، والتأكيد علي متابعة توافر القوى البشرية اللازمة بالأقسام الطبية،بالإضافة إلى بحث آليات للتنسيق مع القطاع الخاص لتفعيل المسؤولية المجتمعية والدور الوطني للمستشفيات الخاصة للتعاون مع القطاع الصحي الحكومي في إدارة ومواجهة الأزمة.

وأكد المحافظ مراجعة مخزون الأكسجين بكافة المستشفيات،مؤكدا على اسناد تلك المهمة"كأولوية أولى"لنائب مدير المستشفى،مشدداً على الاستخدام الأمثل للأوكسجين تبعاً لاحتياجات الحالات، ومراجعة الشبكات والتأكد من توافر المخزون الكافي منها، وسلامة المخارج، والصيانة الدورية لها، إضافة لمراجعة المستلزمات الطبية ووسائل الحماية الشخصية ومعرفة وسائل صرفها ، مع التأكيد على الترشيد في الاستهلاك حفاظاً على المال العام

كما وجه المحافظ بإعداد تقرير شامل بأية نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات لسرعة  توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء من المحافظة أو الصحة مع سرعة حصر احتياجات المستشفيات العاملة بتلقى مصابي كورونا من المستلزمات الطبية ، بالإضافة إلى تأكيد المتابعة الدقيقة لحالات العزل المنزلى من مديرية الصحة، وتكليف فرق الرعاية الأساسية والرائدات الريفيات وفرق الترصد بالإدارات والوحدات برصد ومتابعة جميع الحالات وتسجيلها ومتابعتها  وتوفير ما يلزم حيالها

وأكد محافظ بنى سويف، تكليفاته ومتابعته لرؤساء المدن والتشديد على المتابعة الميدانية على مدار الساعة وتطبيق القانون على المخالفين لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية وغيرها، وكذا وبالتنسيق مع الجهات المعنية مراجعة التزام المواطنين بالمواقف العامة والأسواق بالاجراءات القانونية

وفيما يتعلق بضرورة مراجعة ومتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشأت الخدمية والدواوين العامة للوحدات المحلية والمديريات الخدمية ، حيث شدد المحافظ على ضرورة عدم التهاون في تطبيق تلك الاجراءات وتوعية المواطنين بأهميتها حفاظا على سلامتهم وذويهم ، مؤكدا على استمرار عمل اللجان الميدانية لمتابعة ذلك

جامعه المركزى وزارة الصحة الطب العلاجي بني سويف مجلس الوزراء الصحة فيروس كورونا قافلة طبية

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