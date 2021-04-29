مصدر: غضب كارتيرون من اللجنة المؤقتة بالزمالك بسبب التدخل فى عمله

نفى مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ما أثير مؤخرا حول وجود جلسة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومحمد عواد حارس مرمي الفريق.

وشدد المصدر على وجود حالة من الغضب الشديد تسيطر حاليا علي المدير الفني بسبب تدخلات البعض من اللجنة المعينة في عمله ، ونشر تصريحات كاذبة على لسانه.

وأشار المصدر أن الوضع أصبح في غاية السوء بالنسبة للجهاز الفني بسبب تدخل أحد الأشخاص مؤخرا ، ونشر تصريحات دون الرجوع له ، وان كارتيرون يتابع حاليا ما ينشر على السوشيال ميديا المصريه وهذا ما زاد من الأمر سوء .

وشدد المصدر أنه في حالة عدم احتواء الأمر سوف يدرس المدير الفني الرحيل عن النادي ولكن سوف يعقد مؤتمر ويقوم بتوضيح الأمر للجماهير .

وأكمل المصدر حديثه أن حازم فتوح وكيل كارتيرون رفض حاليا الإدلاء بأي تصريحات صحافية رد علي بيان اللجنة المعينة لإدارة شؤون النادي ضده ، وينتظر رؤية الوضع عقب مباراة اليوم.



حيث نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك أمس تصريح عن حل أزمة كارتيرون وعواد وعقد جلسة مثمرة وهو ما لم يحدث ونفى مصدر مقرب من المدير الفني .

وجاء نص خبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك كالتالي "

تفاصيل جلسة كارتيرون ومحمد عواد

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن سعادته بعد الجلسة المثمرة والتوضيحية التي جمعته بحارس المرمى محمد عواد عقب التدريبات الأخيرة للفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في الدوري.



وتفهم الفرنسي كارتيرون المدير الفني الأمور التي قام محمد عواد بتوضيحها له بخصوص غيابه عن مران المستبعدين من مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري، حيث أكد الحارس أنه لم يتم إبلاغه بموعد هذا المران، مشددا على التزامه بشكل دائم بمواعيد التدريبات.



وأكد المدير الفني لمحمد عواد أنه سيكون ضمن حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، مطالبا إياه بمواصلة العمل والتدريب بقوة.