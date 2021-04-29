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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زياد برجي: تأخرت في الصيام.. ولم أكن ملتزما بالصلاة

صدى البلد

حل الفنان زياد برجي، ضيفاً على برنامج "لأول مرة"، على راديو إينرجي 92.1، والذي تقدمه وتعده إيناس سلامة الشواف.

وقال برجي: "دائماً أضع خطط كثيرة ولكن ليس لمدة طويلة، فقط أفكر ما سأفعله خلال العام".

وأضاف برجي: "الانطباع الأول غالب ويحمل ملخص لكل شيء فيما بعد، ففي نهاية المطاف يتم التأكيد أن الانطباع الأول هو الصحيح، مثلما يحدث  في التلحين أجد أن أول لحن اقدمه أجد أنني استقر عليه بعد الكثير من التعديلات، فالانطباع الأول هو الأكثر صواباً".

وتابع: "أعمل دائماً على استكمال ما بدأته منه، على الرغم من الاخفاقات التي تحدث".

وعن الحب في حياته، قال: "الحب الأول وهم، الحب الحقيقي هو الذي يبقي، أجد أن الحب الأول هو آخر حب، كما أؤمن بمقولة البدايات جميلة والعبرة بالخواتيم ولكن من الضروري المثابرة والمحاولة أكثرمن مرة للوصول".

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وعن أول أعماله الفنية التي يتذكرها، قال: " كانت أغنية لا يغرك هي أول مشهد أقوم بتصويره، وأول عمل قدمت فيه شكل بتمناه كانت أغنية أنا قلبي عليك".

وعن أغنية "شو حلو"، قال زياد برجي: "هي بداية حياتي الجديدة سواء الشخصية الخاصة أو العملية وهي أغنية قررت أن تكون لصغيرتي". 

وعن أول أمر يقوم به هذا العام سواء في حياته الشخصية أو الفنية، قال: "أعترف أن هذه هي أول سنة أصوم فيها، نعم تأخرت في القيام بالأمر، كما أنني بدأت الصلاة فأنا لم أكن شخص ملتزم بالطقوس قبل ذلك".

وصول الحب الحقيقي التلحين الأول راديو الشخصية

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