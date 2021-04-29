زياد برجي: تأخرت في الصيام.. ولم أكن ملتزما بالصلاة

زياد برجي: تأخرت في الصيام.. ولم أكن ملتزما بالصلاة
حل الفنان زياد برجي، ضيفاً على برنامج "لأول مرة"، على راديو إينرجي 92.1، والذي تقدمه وتعده إيناس سلامة الشواف.
وقال برجي: "دائماً أضع خطط كثيرة ولكن ليس لمدة طويلة، فقط أفكر ما سأفعله خلال العام".
وأضاف برجي: "الانطباع الأول غالب ويحمل ملخص لكل شيء فيما بعد، ففي نهاية المطاف يتم التأكيد أن الانطباع الأول هو الصحيح، مثلما يحدث في التلحين أجد أن أول لحن اقدمه أجد أنني استقر عليه بعد الكثير من التعديلات، فالانطباع الأول هو الأكثر صواباً".
وتابع: "أعمل دائماً على استكمال ما بدأته منه، على الرغم من الاخفاقات التي تحدث".
وعن الحب في حياته، قال: "الحب الأول وهم، الحب الحقيقي هو الذي يبقي، أجد أن الحب الأول هو آخر حب، كما أؤمن بمقولة البدايات جميلة والعبرة بالخواتيم ولكن من الضروري المثابرة والمحاولة أكثرمن مرة للوصول".
وعن أول أعماله الفنية التي يتذكرها، قال: " كانت أغنية لا يغرك هي أول مشهد أقوم بتصويره، وأول عمل قدمت فيه شكل بتمناه كانت أغنية أنا قلبي عليك".
وعن أغنية "شو حلو"، قال زياد برجي: "هي بداية حياتي الجديدة سواء الشخصية الخاصة أو العملية وهي أغنية قررت أن تكون لصغيرتي".
وعن أول أمر يقوم به هذا العام سواء في حياته الشخصية أو الفنية، قال: "أعترف أن هذه هي أول سنة أصوم فيها، نعم تأخرت في القيام بالأمر، كما أنني بدأت الصلاة فأنا لم أكن شخص ملتزم بالطقوس قبل ذلك".