ريما صاحبة فيديو "عطيات مش تيتو" لـ"جروب الماميز": أحب التمثيل من صغري

استضافت زهرة رامي، في برنامجها جروب الماميز على شاشة قناة مدرستنا، الطفلة ريما مصطفى، التي ظهرت في مشهد مميز لها في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، قامت خلاله بالتنمر على زميلتها في المدرسة "تيتو"، التي تقوم بدورها الطفلة ريم عبد القادر، وحققت انتشارا كبيرا بفيديو اطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم "يا فلاحة".

وكشفت الطفلة ريما مصطفى تفاصيل المشهد، وقالت انها قامت بالتمرين الكثير عليه حتى خرج بهذا الشكل.

وبسؤال زهرة رامي لها، عن أي محاولات تعرضها للتنمر، قالت: "التنمر شيء سيء ولكن لم يحدث معي"، وأكدت الطفلة أن والديها هما من يساعدوها في حفظ المشاهد التي ستقدمها، وكشفت عن حبها للتمثيل منذ ان كان عمرها 5 سنوات.

من جانبها، قالت والدة ريما مصطفى إنها تحرص مع طفلتها في طرق تعاملها مع الآخرين عند تحقيقها الشهرة.

كانت ريما مصطفى ترشحت لمسلسل "خلي بالك من زيزي" عن طريق المخرج المنفذ، عندما قابلها في مكتب كاستينج، وكان الاختبار أن تحفظ مشهدا وتؤديه خلال 5 دقائق فقط، وبالفعل نجحت في المهمة وانضمت للمسلسل.