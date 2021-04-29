عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريما صاحبة فيديو "عطيات مش تيتو" لـ"جروب الماميز": أحب التمثيل من صغري

صدى البلد

استضافت زهرة رامي، في برنامجها جروب الماميز على شاشة قناة مدرستنا، الطفلة ريما مصطفى،  التي ظهرت في مشهد مميز لها في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، قامت خلاله  بالتنمر على زميلتها في المدرسة "تيتو"، التي تقوم بدورها الطفلة ريم عبد القادر، وحققت انتشارا كبيرا بفيديو اطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم "يا فلاحة".

وكشفت الطفلة ريما مصطفى  تفاصيل المشهد، وقالت انها قامت بالتمرين الكثير عليه حتى خرج بهذا الشكل.

وبسؤال زهرة رامي لها، عن أي محاولات تعرضها للتنمر، قالت: "التنمر شيء سيء ولكن لم يحدث معي"، وأكدت الطفلة أن والديها هما من يساعدوها في حفظ المشاهد التي ستقدمها، وكشفت عن حبها للتمثيل منذ ان كان عمرها 5 سنوات. 

مسلسل خلى بالك من زيزى الحلقة 17.. انهيار أمينة خليل

من جانبها، قالت والدة ريما مصطفى إنها تحرص مع طفلتها في طرق تعاملها مع الآخرين عند تحقيقها الشهرة.

 كانت ريما مصطفى ترشحت لمسلسل "خلي بالك من زيزي" عن طريق المخرج المنفذ، عندما قابلها في مكتب كاستينج، وكان الاختبار أن تحفظ مشهدا وتؤديه خلال 5 دقائق فقط، وبالفعل نجحت في المهمة وانضمت للمسلسل.

 

مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي مسلسل خلي بالك من زيزي خلى بالك من زيزى زهرة رامي تواصل الاجتماعي رواد مواقع التواصل الإجتماعي جروب الماميز

ترشيحاتنا

أول مدربة كرة قدم رجال .. فايزة حيدر: أدرس عروضا تدريبية فى الدورى .. فيديو

رامز جلال يسخر من سمية الخشاب: دى ناقة الفن

أول تعليق من سمية الخشاب بعد حلقتها مع رامز جلال

ماذا يحدث للجسم عند شرب كوب من الكراوية يوميًا

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ترتيبات صلوات الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة بكاتدرائية العباسية

ننشر أسماء المرشحين لرئاسة جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بـ كورونا

الهند تطلب من مصر تزويدها بعقار ريمديسيفير لمواجهة أزمة كورونا

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ