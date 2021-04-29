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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العامري فاروق يطلب من اتحاد الكرة وضع خطة لإدارة الكرة

الاهلي
الاهلي

طلب العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، من وضع خطة لإدارة اتحاد الكرة في مصر الفترة المقبلة.

وقال العامري فاروق عبر برنامج النجوم في رمضان مع ريهام سويلم، إن لابد ان يكون هناك طموح في كيفية ماذا سنفعل في كأس العالم، وليس كيفية التأهل للبطولة.

وأضاف نائب رئيس النادي الأهلي، أنه لابد من وجود خطة للأجيال المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات.

وتابع:" الدولة تحلم وتنفذ وتتحرك على ملفات غير متوقعة، لابد ان يكون هناك نفس الفكر في الرياضة المصرية".

وواصل:" لابد من وجود قوائم مالية موحدة لمعرفة حجم الموارد المالية في الكرة المصرية".

وفي سياق آخر كشف العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، عن خطة استاد النادي الأهلي الذي سيتم بنائه في الفترة المقبلة.

وقال العامري فاروق عبر برنامج النجوم في رمضان مع ريهام  سويلم،  إن ماشية على الطريق الصحيح الذي وضعته إدارته النادي،  موضحا ان هناك بعض المعوقات ولكن تم حلها في الفترة الأخيرة.

وأضاف نائب رئيس النادي الأهلي، أن السبت المقبل وضع حجر اساس ستاد النادي الأهلي، والإعلان عن بعض التفاصيل.

وتابع: "ندرس بعض الملفات ومنها إنشاء شركة ستاد النادي الأهلي،  متابعا انه سيتم التنسيق والاعلان في الفترة المقبلة.

العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي النادي الأهلي الأهلى اتحاد الكرة

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