أول تعليق من النادي الأهلي بعد إعلان جدول مباريات الدوري

علق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، على جدول الدوري المصري، الذي أعلنه اتحاد الكرة المصري.



وقال العامري فاروق عبر برنامج النجوم في رمضان مع ريهام سويلم، إن حديث اتحاد الكرة غير مظبوط ، وان جدول الدوري لابد ان يعمل على مراعاة الفرق التى تلعب باسم البلد.

وأضاف:" لابد من وضع القواعد المضبوطه لادارة كرة القدم، موضحا ان الموضوع أبسط من تصدير مشكله بحجة اضطرار اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة على انتهاء الدورى في ميعاد معين".



وتابع:"اللي يقدر احد لابد ان يكون إيجابي على ملفات ترفع اسم بلاده في الخارج".

مباريات الأهلي المتبقية فى الدورى الممتاز



أعلنت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة جدول مباريات الاهلي حتي نهاية شهر سبتمبر القادم.

جاءت مباريات المارد الأحمر على النحو التالي:

٣٠ ابريل- الاهلي والجونة (القاهرة)

٣ مايو- المحلة والاهلي ( المحلة)

٦ مايو- الاتحاد والاهلي ( الاسكندرية)

١٠ مايو- الاهلي والزمالك ( القاهرة)

١٥ مايو- ذهاب ربع نهائي افريقيا ( القاهرة)

١٨ مايو- دجلة والاهلي (القاهرة)

٢٢ مايو- اياب ربع نهائي افريقيا (خارج مصر)

٢٥ مايو- الاهلي وسيراميكا ( القاهرة)

٢٨ مايو- الاهلي ونهضة بركان ( قطر)

١٩ يونيو- احتمال ذهاب نصف نهائي افريقيا

٢٢ يونيو- المقاولون والاهلي (القاهرة)

٢٦ يونيو- احتمال اياب نصف نهائي افريقيا

١ يوليو- الاهلي والجيش (السوبر المصري)

٥ يوليو- الاهلي وبيراميدز ( القاهرة)

١٧ يوليو- احتمالية ذهاب نهائي افريقيا

١٠ أغسطس- سموحة والاهلي (الاسكندرية)

١٤ أغسطس- اسوان والاهلي (اسوان)

١٧ اغسطس- المقاصة والأهلي (السويس)

٢١ أغسطس- الاهلي والاسماعيلي ( الاسكندرية)

٢٤ أغسطس- الاهلي وانبي (القاهرة)

٢٨ أغسطس- الانتاج والاهلي (القاهرة)

١٠ سبتمبر- الاهلي والبنك الاهلي (القاهرة)

١٣ سبتمبر- الجيش والاهلي (السويس)

٢١ سبتمبر- الاهلي والمصري (الاسكندرية)

٢٥ سبتمبر- الجونة والاهلي (الغردقة)

٢٩ سبتمبر- الاهلي واسوان (القاهرة)