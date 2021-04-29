عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من النادي الأهلي بعد إعلان جدول مباريات الدوري

الاهلي
الاهلي

علق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، على جدول الدوري المصري، الذي أعلنه اتحاد الكرة المصري.


وقال العامري فاروق عبر برنامج النجوم في رمضان مع ريهام سويلم، إن حديث اتحاد الكرة غير مظبوط ، وان جدول الدوري لابد ان يعمل على مراعاة الفرق التى تلعب باسم البلد.

وأضاف:" لابد من وضع القواعد المضبوطه لادارة كرة القدم، موضحا ان الموضوع أبسط من تصدير مشكله بحجة اضطرار اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة على انتهاء الدورى في ميعاد معين".


وتابع:"اللي يقدر احد لابد ان يكون إيجابي على ملفات ترفع اسم بلاده في الخارج".

مباريات الأهلي المتبقية فى الدورى الممتاز
 

أعلنت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة جدول مباريات الاهلي حتي نهاية شهر سبتمبر القادم.

جاءت مباريات المارد الأحمر على النحو التالي:

٣٠ ابريل- الاهلي والجونة (القاهرة)

٣ مايو- المحلة والاهلي ( المحلة)

٦ مايو- الاتحاد والاهلي ( الاسكندرية)

١٠ مايو- الاهلي والزمالك ( القاهرة)

١٥ مايو- ذهاب ربع نهائي افريقيا ( القاهرة)

١٨ مايو- دجلة والاهلي (القاهرة)

٢٢ مايو- اياب ربع نهائي افريقيا (خارج مصر)

٢٥ مايو- الاهلي وسيراميكا ( القاهرة)

٢٨ مايو- الاهلي ونهضة بركان ( قطر)

١٩ يونيو- احتمال ذهاب نصف نهائي افريقيا

٢٢ يونيو- المقاولون والاهلي (القاهرة)

٢٦ يونيو- احتمال اياب نصف نهائي افريقيا

١ يوليو- الاهلي والجيش (السوبر المصري)

٥ يوليو- الاهلي وبيراميدز ( القاهرة)

١٧ يوليو- احتمالية ذهاب نهائي افريقيا

١٠ أغسطس- سموحة والاهلي (الاسكندرية)

١٤ أغسطس- اسوان والاهلي (اسوان)

١٧ اغسطس- المقاصة والأهلي (السويس)

٢١ أغسطس- الاهلي والاسماعيلي ( الاسكندرية)

٢٤ أغسطس- الاهلي وانبي (القاهرة)

٢٨ أغسطس- الانتاج والاهلي (القاهرة)

١٠ سبتمبر- الاهلي والبنك الاهلي (القاهرة)

١٣ سبتمبر- الجيش والاهلي (السويس)

٢١ سبتمبر- الاهلي والمصري (الاسكندرية)

٢٥ سبتمبر- الجونة والاهلي (الغردقة)

٢٩ سبتمبر- الاهلي واسوان (القاهرة)

العامري فاروق النادي الأهلي الأهلى جدول الدوري المصرى

ترشيحاتنا

ليس من بينها ارتفاع الحرارة.. أعراض الموجة الثالثة من كورونا غريبة ومختلفة

شاهد..هوندا تستعرض الداخلية المستقبلية لسياراتها.. صور

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطرح هاتف الألعاب Black Shark 4 للحجز المسبق.. ريلمي تبيع 10 آلاف وحدة يوميا من هذا الهاتف

الخارجية العراقية تكشف موعد انعقاد القمة الثلاثية مع مصر والأردن

عطل مفاجئ يصيب خدمة Gmail في بعض دول العالم

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بـ عيد القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بـ كورونا

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الهند تطلب من مصر تزويدها بعقار ريمديسيفير لمواجهة أزمة كورونا

أول تعليق من النادي الأهلي بعد إعلان جدول مباريات الدوري

رجل يقتل زوجته وابنه باستخدام سم فئران

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ