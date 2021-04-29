مفتي الجمهورية: معركة بدر كانت فاصلة في قضية اللجوء إلى الله.. فيديو

اللجوء إلي الله

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن معركة بدر تؤكد أنه مهما كانت قوتنا المادية فقوة الله أعظم وأكبر".

وأضاف "علام"، خلال لقائه الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "كتب عليكم الصيام"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "معركة بدر كانت فاصلة في قضية اللجوء إلي الله".

وأشار مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم،: "قوة المسلمين كانت تعادل ثلث قوة قريش وقت معركة بدر".

وأكد: "الأصل في ديننا الإسلامي بكل وقت وحين هو السلام"، مؤكدا: "الأصل هو في ديننا هو السلم والسلام ودعوات السلام في القرآن كثيرة جدا".

