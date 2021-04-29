عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللجوء إلي الله

مفتي الجمهورية: معركة بدر كانت فاصلة في قضية اللجوء إلى الله.. فيديو

المفتي
المفتي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن معركة بدر تؤكد أنه مهما كانت قوتنا المادية فقوة الله أعظم وأكبر".

 

وأضاف "علام"، خلال لقائه الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "كتب عليكم الصيام"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "معركة بدر كانت فاصلة في قضية اللجوء إلي الله".

 

وأشار مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم،: "قوة المسلمين كانت تعادل ثلث قوة قريش وقت معركة بدر".

 

وأكد: "الأصل في ديننا الإسلامي بكل وقت وحين هو السلام"، مؤكدا: "الأصل هو في ديننا هو السلم والسلام ودعوات السلام في القرآن كثيرة جدا".
 

شوقي علام الدكتور شوقي علام شوقي علام مفتي الجمهورية الجمهورية الإعلامي حمدي رزق برنامج كتب عليكم الصيام

ترشيحاتنا

ليس من بينها ارتفاع الحرارة.. أعراض الموجة الثالثة من كورونا غريبة ومختلفة

شاهد..هوندا تستعرض الداخلية المستقبلية لسياراتها.. صور

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطرح هاتف الألعاب Black Shark 4 للحجز المسبق.. ريلمي تبيع 10 آلاف وحدة يوميا من هذا الهاتف

الخارجية العراقية تكشف موعد انعقاد القمة الثلاثية مع مصر والأردن

عطل مفاجئ يصيب خدمة Gmail في بعض دول العالم

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بـ عيد القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بـ كورونا

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الهند تطلب من مصر تزويدها بعقار ريمديسيفير لمواجهة أزمة كورونا

أول تعليق من النادي الأهلي بعد إعلان جدول مباريات الدوري

رجل يقتل زوجته وابنه باستخدام سم فئران

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ