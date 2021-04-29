الخارجية العراقية تكشف موعد انعقاد القمة الثلاثية مع مصر والأردن

أفادت قناة المملكة الأردنية نقلا عن وزارة الخارجية العراقية بان الجهود مستمرة لإتمام انعقاد القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية بعد عيد الفطر.

وكان السابع من أبريل الجاري قد شهد تصريحات للمتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، للإعلان عن تأجيل عقد القمة الثلاثية مع مصر والأردن.

وكشف حسن ناظم، خلال بيان صحفي عن أسباب تأجيل عقد القمة الثلاثية، فيما أشار الى ان العراق يقف مع امن واستقرار الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن حسن ناظم، إنه "تقرَّر تأجيل القمَّة الثلاثية على خلفية الظروف الأمنية في الأردن والتي أصبحت معروفة في الإعلام".

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وأكد ناظم أن "العراق يقدر هذه الظروف عندما دخل بالشراكة الثلاثية مع الأردن ومصر"، لافتاً الى ان "التأجيل جاء بسبب ما حدث في الأردن".



وكان نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي ظافر العاني، أعلن استضافة العاصمة العراقية بغداد، قمة ثلاثية تجمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفاتح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني.

وقال ظافر العاني في تصريحات صحفية إنه "سيكون هنالك اجتماع قمة ثلاثي، يجمع الكاظمي والسيسي والملك عبد الله في العاصمة العراقية بغداد".

وأوضح ظافر العاني أن "هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لسلسلة القمم التي جرت بين الدول الثلاث".



وعقدت الأردن، ومصر، والعراق اجتماعات مماثلة في العامين الماضيين، ركزت على البنى التحتية والتنسيق المشترك لمحاربة التنظيمات المسلحة.