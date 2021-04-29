لمنع التعدي ..الزراعة تشكل غرفة عمليات خلال الإجازة

أكد د. أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أنه تم تشكيل غرف عمليات في المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية وحماية الأراضي على مستوى الجمهورية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والمرور الميداني على الزمام لاكتشاف التعدي فور حدوثه والازالة فى المهد وإعادة الارض إلى الزراعة مرة اخري وعمل جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العسكرية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.

يأتى ذلك بناء علي توجيهات السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية خلال إجازة الاعياد المقررة من اليوم حتى الاثنين القادم.



والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد عقد اجتماعا أمس مع مدير مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات القصوى لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات في مهداها بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة.