محافظ القاهرة يهنئ رئيس الطائفة الإنجيلية وكبار رجال الدولة بـ عيد القيامة

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة للقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعرب فيها عن أجمل وارق التهاني بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، داعيا الله سبحانه ان يعيد هذه المناسبة العطرة عليه وجميع الأخوة المسيحيين والمصريين جميعا بالمحبة والأخوة والصحة والرخاء.

كما بعث خالد عبد العال برقيات تهنئة الى الدكتور جرجس إبراهيم صالح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والأنبا باخوميوس مطران دمنهور والبحيرة ومرسى مطروح والانبا بيشوي أسقف كفر الشيخ ودمياط والبراري، القمص سرجيوس سرجيوس وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة.

وأرسل خالد عبد العال برقية للأنبا موسى الأسقف العام للشباب المطران ممفيس نيقوديموس مطران النطرون وثيودوروس الثاني بابا وبطريرك كنيسة الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس والمطران كريكور اوغسطنيوس مطران الأرمن الكاثوليك والأسقف اشود مناتسكاتيان مطران الأرمن الأرثوذكس..

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى الدكتورة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية وفيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ.

وأعرب المحافظ في برقيات التهنئة عن أرق واسمى آيات التهنئة القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد املأ من الله ان يجعله عيدا سعيدا على جميع الأخوة المسحيين وعلى سائر أبناء الشعب المصري العظيم وأن يعم أرجاء الوطن الخير والنماء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.