عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يهنئ رئيس الطائفة الإنجيلية وكبار رجال الدولة بـ عيد القيامة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة للقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعرب فيها عن أجمل وارق التهاني بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، داعيا الله سبحانه ان يعيد هذه المناسبة العطرة عليه وجميع الأخوة المسيحيين والمصريين جميعا بالمحبة والأخوة والصحة والرخاء.

كما بعث خالد عبد العال برقيات تهنئة الى الدكتور جرجس إبراهيم صالح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والأنبا باخوميوس مطران دمنهور والبحيرة ومرسى مطروح والانبا بيشوي أسقف كفر الشيخ ودمياط والبراري، القمص سرجيوس سرجيوس وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة.

وأرسل خالد عبد العال برقية للأنبا موسى الأسقف العام للشباب المطران ممفيس نيقوديموس مطران النطرون وثيودوروس الثاني بابا وبطريرك كنيسة الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس والمطران كريكور اوغسطنيوس مطران الأرمن الكاثوليك والأسقف اشود مناتسكاتيان مطران الأرمن الأرثوذكس..

 

شاهد.. محافظ القاهرة: إخلاء وتسكين 156 أسرة من بطن البقرة لـ الأسمرات

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى الدكتورة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية وفيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ.

وأعرب  المحافظ في برقيات التهنئة عن أرق واسمى آيات التهنئة القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد املأ من الله ان يجعله عيدا سعيدا على جميع الأخوة المسحيين وعلى سائر أبناء الشعب المصري العظيم وأن يعم أرجاء الوطن الخير والنماء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة القس إندريه زكي الطائفة الانجيلية عيد القيامة

موضوعات متعلقة

الخطة الكاملة لتأمين كنائس الجيزة في احتفالات عيد القيامة المجيد

شاهد.. محافظ القاهرة: إخلاء وتسكين 156 أسرة من بطن البقرة لـ الأسمرات

محافظ القاهرة: تطوير بطن البقرة تستهدف تغيير حياة 2000 أسرة للأفضل.. فيديو

محافظ القاهرة يتفقد إزالات منطقة بطن البقرة العشوائية.. اليوم

محافظ القاهرة لـ سفير الإمارات: تطوير العاصمة زاد من فرص الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص

ترشيحاتنا

ليس من بينها ارتفاع الحرارة.. أعراض الموجة الثالثة من كورونا غريبة ومختلفة

شاهد..هوندا تستعرض الداخلية المستقبلية لسياراتها.. صور

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطرح هاتف الألعاب Black Shark 4 للحجز المسبق.. ريلمي تبيع 10 آلاف وحدة يوميا من هذا الهاتف

الخارجية العراقية تكشف موعد انعقاد القمة الثلاثية مع مصر والأردن

عطل مفاجئ يصيب خدمة Gmail في بعض دول العالم

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بـ عيد القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بـ كورونا

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الهند تطلب من مصر تزويدها بعقار ريمديسيفير لمواجهة أزمة كورونا

أول تعليق من النادي الأهلي بعد إعلان جدول مباريات الدوري

رجل يقتل زوجته وابنه باستخدام سم فئران

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ