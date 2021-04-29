حصل على الجواز لتجديده ..مصدر ينفي رحيل كارتيرون عن الزمالك

نفى مصدر مقرب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك ما أثير مؤخرا حول رحيله عن النادي.

وكشف المصدر عن صحة ما تردد حول حصوله على جواز سفره خلال الساعات الماضية.

وأكد المصدر أن كارتيرون بالفعل حصل على جواز سفره من الجهاز الإداري للزمالك، من أجل الذهاب إلى السفارة الفرنسية لتجديده، خاصة أنه أوشك على الانتهاء وليس للرحيل.



وكانت بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن كارتيرون حصل على جواز سفره استعدادا للسفر، وهو ما نفاه المصدر بشكل قاطع.



ويلتقي الفريق الأبيض اليوم الخميس مع المقاولون العرب في الجولة ١٨ من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

في سياق آخر استقر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، بشكل كبير، على التشكيل الأساسي، لمواجهة المقاولون العرب، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تشهد تشكيلة الزمالك الأساسية عودة محمود عبد الرحيم “جنش” لحراسة مرمى الفريق، بدلا من محمد أبو جبل المصاب بفيروس كورونا، بينما سيشارك محمد عبد الغني بجوار محمود علاء في قلب الدفاع، على حساب محمود حمدي الونش، الذي يغيب للإصابة أيضا.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما.

الهجوم: أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - حميد أحداد.

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز مؤقتا.

ويعاني الزمالك من غيابات عديدة في مباريات اليوم، أبرزها محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح للإصابة، وسيف الدين الجزيري للإيقاف.

على الجانب الآخر، يطمح فريق المقاولون العرب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لمواصلة الابتعاد عن منطقة الهبوط.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراتان مؤجلتان، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.