كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 



عندما كنت في الصف الأول الابتدائي . كان وقتها يوجد مدرسة للمعلمين وهذه يلتحق بها الطلبة بعد الإعدادية ومدة دراستها خمس سنوات .

ويقوم الطلبة في الصف الرابع والخامس منها بالتدريس في المدارس الابتدائية فيما يسمى بالتدريب العملي

ويكون يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع طوال السنه وفي شهر مارس وأبريل يكون الفصل بكامل حصصه في عهدة الطالب من مدرسة المعلمين .

وما أذكره أن دخل يوما الأستاذ / عبد الباسط محمد محمود الفصل بمدرسة النقراشي الابتدائية وكان الفصل هائجا مائجا فقال : اسكتوا مالكم كده زى يأجوج ومأجوج ثم أكمل حد فيكم عارف يعني ايه يأجوج ومأجوج ?

فقلت له : أنا يا أستاذ ومنذ أن بدأت الكلام بسيدنا موسى عليه السلام والخضر. فرفعني لأقف فوق الدسك وأكملت الحديث

وعندما انهيت القصة كاملة بكل ما فيها من تفاصيل وانا في تلك السن .

فقبلني وأمر التلميذات بالتصفيق لي وسألني عن أسمى ووالدي .

وفي ذات اليوم مساء جاء إلى منزلنا .

ولازلت أتذكر أن ابي كان فرحا وهو يحدث امي عما فعلت في المدرسة .

فقد كان والدي رحمه الله كل يوم سبت ( يوم إجازته حيث انه كان إمام وخطيب بمسجد الأوقاف بمدينتي .) . يقوم بسرد قصة من القرآن لنا .

وكنا نعلم أغلب القصص رغم صغر سننا انا ومحمد وعبد الناصر رحمه الله .

كنا نعلم قصص الرسول والبعث ونزول الوحي في غار حراء وكثير من قصص الأنبياء .

اما ما حدث بعد سرد القصة بسنوات أن استاذي عبد الباسط بارك الله فيه قد تزوج وعندما أنجب بنتا أسماها كواعب على أسمى .

تحية لاستاذي من القلب بارك الله في عمره .

ورحمة الله على والدي وجعل ما علمنا في ميزان حسناته و رغم قصر الفترة التي عشناها معه ولكن ذكرياتها لا تنسى .

وأقول لكل أب وأم أن الأطفال مهما كانوا صغارا لديهم قدرة كبيرة على الاستيعاب فقربوا منهم وقصوا عليهم ما يفيدهم وعلموهم وذكروهم واتركوا فيهم أثرا .