عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار العملات العربية بنهاية تعاملات اليوم الخميس

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية ، مقابل الجنيه المصري فى ختام تعاملات اليوم، الخميس 29  أبريل 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي فى 13 بنكا اليوم الاثنين 26-4-2021


أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.0341 جنيه و 52.184 جنيه للبيع.
كما سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودى‏ للشراء 4.158 جنيه و 4.189 جنيه للبيع ‏.
وسجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2535 جنيه و 4.2808 جنيه للبيع.
فيما سجل الدينار البحريني للشراء 40.3359 جنيه و 41.6711 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ ال‏عمانى‏ للشراء 39.6193 جنيه و 40.8052 جنيه للبيع.
وسجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏ للشراء 4.0026 جنيه و 4.3136 جنيه للبيع.
وسجل ال‏دينار‏ ‏الأردني‏ للشراء 21.7107 جنيه و 22.1736 جنيه للبيع.

العملات العربية أسعار صرف العملات العربية اليوم اسعار العملات العربية

موضوعات متعلقة

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. الأربعاء

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 6-4-2021

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 6 -4- 2021.. فيديو

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 6-4-2021

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 6-4-2021

لليوم الرابع.. استقرار الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

أسعار صرف العملات العربية بالبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 5-4-2021

أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 5-4-2021

ترشيحاتنا

ليس من بينها ارتفاع الحرارة.. أعراض الموجة الثالثة من كورونا غريبة ومختلفة

شاهد..هوندا تستعرض الداخلية المستقبلية لسياراتها.. صور

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطرح هاتف الألعاب Black Shark 4 للحجز المسبق.. ريلمي تبيع 10 آلاف وحدة يوميا من هذا الهاتف

الخارجية العراقية تكشف موعد انعقاد القمة الثلاثية مع مصر والأردن

عطل مفاجئ يصيب خدمة Gmail في بعض دول العالم

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بـ عيد القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بـ كورونا

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الهند تطلب من مصر تزويدها بعقار ريمديسيفير لمواجهة أزمة كورونا

أول تعليق من النادي الأهلي بعد إعلان جدول مباريات الدوري

رجل يقتل زوجته وابنه باستخدام سم فئران

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ