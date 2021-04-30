أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 30-4-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية ، مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الجمعة 30 أبريل 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.0341 جنيه و 52.184 جنيه للبيع.



كما سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.158 جنيه و 4.189 جنيه للبيع ‏.



وسجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2535 جنيه و 4.2808 جنيه للبيع.



فيما سجل الدينار البحريني للشراء 40.3359 جنيه و 41.6711 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6193 جنيه و 40.8052 جنيه للبيع.



وسجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏ للشراء 4.0026 جنيه و 4.3136 جنيه للبيع.



وسجل ال‏دينار‏ ‏الأردني‏ للشراء 21.7107 جنيه و 22.1736 جنيه للبيع.