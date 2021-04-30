أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 30-4-2021
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية ، مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الجمعة 30 أبريل 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدينار الكويتي للشراء 49.0341 جنيه و 52.184 جنيه للبيع.
كما سجل الريال السعودي للشراء 4.158 جنيه و 4.189 جنيه للبيع .
وسجل الدرهم الإماراتي للشراء 4.2535 جنيه و 4.2808 جنيه للبيع.
فيما سجل الدينار البحريني للشراء 40.3359 جنيه و 41.6711 جنيه للبيع.
وسجل الريال العماني للشراء 39.6193 جنيه و 40.8052 جنيه للبيع.
وسجل الريال القطرى للشراء 4.0026 جنيه و 4.3136 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7107 جنيه و 22.1736 جنيه للبيع.