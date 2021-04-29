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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء توصي بترشيد استخدام مضادات الميكروبات في النظام العالمي

صدى البلد

شاركت هيئة الدواء المصرية، في الاجتماع التشاوري الفني الثالث، رفيع المستوى، والمنعقد بشأن مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها، والذي نظمه النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، التابع لمنظمة الصحة العالمية، GLASS 2021
وباستضافة مشتركة بين وزارة الصحة والشئون الاجتماعية في السويد، ووزارة الصحة والرعاية في جمهورية كوريا.

أكد الدكتور محمود ياسين، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الاجتماع تم من خلال تقنية الملتقى الافتراضي، على مدار أربعة أيام في الفترة من ٢٦ وحتى ٢٩ أبريل ٢٠٢١، وقد تم التسجيل للمشاركة في الملتقي ٨٨ دولة.

وأشارت الدكتورة شرين عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء إلى أنه خلال أيام الملتقى تم عرض النظام العالمي للترصد رؤيته ومختلف التطورات والمستجدات الخاصة بمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها، وتم عقد جلسات تشاورية، حيث شاركت هيئة الدواء المصرية في الجلسة التشاورية الخاصة بوضع السياسات.

وأوصت هيئة الدواء خلال الجلسة التشاورية على أهمية وضع أولوية نظام الترصد لاستخدام واستهلاك مضادات الميكروبات، والذي بدوره يؤدي للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، والعمل نحو ترشيد استخدام مضادات الميكروبات والتي لها دور كبير في احداث تغييرات في الميكروبات يصاحبها زيادة مقاومة الميكروبات والذي يؤثر سلبا على كفاءة مضادات الميكروبات، ما يعود بالنفع على النظام الصحي العالمي، ويرفع مؤشرات الصحة العامة.

وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء

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