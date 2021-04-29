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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمن قومي .. رياضة النواب تطالب وزارة الشباب بدراسة آثار تعديلات قانون النشء علي الأندية

مجلس النواب
مجلس النواب

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن اللجنة اوصت وزارة الشباب بضرورة مد اللجنة بدراسة متكاملة عن الآثار المترتبة علي تعديلات قانون صندوق التمويل الاهلي  لرعاية النشء ومدي تأثيرها علي الأندية الشعبية .

 

 تعديلات قانون النشء علي الأندية

وقال رئيس لجنة الشباب في تصريحات للمحررين البرلمانين ان دور الصندوق مهم جدا وساهم في انجاز العديد من المشروعات المتعلقة بالشباب ولكن في الوقت ذاته يجب الحفاظ علي الأندية الرياضية وعدم المساس باستقرار الأندية باعتبارها قضية امن قومي لافتا الي ان اللجنة ستعقد اجتماعات اخري خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديلات المقدمة علي القانون .

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وأشار الي ان اللجنة أوصت أيضا القائمين علي  صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة بمد اللجنة بخطة استثمارية لمعرفة خطتهم المستقبلية لرفع كفاءة دخل الصندوق  لافتا الي ان نص التعديلات على فرض رسوم على الأندية تصل قيمتها إلى 5% ، سيؤثر بالسلب عليها وسيؤدي إلى إغلاق  العديد من الأندية .

وتابع رئيس لجنة الشباب : " ما الفائدة ان تحصل  الوزارة على مليارات من الأندية خلال عام وتجدها أغلقت  أبوابها مدى الحياة ".


يذكر ان  اجتماع لجنة الشباب  والرياضة،  بمجلس النواب شهد جدلا واسعا، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة وذلك بسبب نص القانون على فرض رسوم على الأندية والهيئات الشبابية .

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