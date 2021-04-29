حسام موافي يحذر المدخنين: العقوبة مؤجلة.. فيديو

عقوبة التدخين

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، مميزات التدخين.



وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "التدخين أحسن دواء طلع للضغط النفسي".

وأضاف: "ميزة التدخين أنه جبار في معالجة الضغط النفسي"، متابعا: "عقوبة التدخين عقوبة مؤجلة".



وأشار إلى أنه "طول ما أنت بتشرب سجائر هتدخل العناية المركز، وبنصح اي شخص بيدخن أنه يبطل التدخين قبل ما يدخل العناية المركزة علشان مفيش فيها تدخل.. وبطل السجائر وأنت واقف على رجلك وأنت بصحتك بدل ما تبطلها غصب عنك".



واستطرد أن أفضل من يشخص انخفاض السكر هو المريض، من خلال ظهور أعراض عليه كالتعرق والشعور بالجوع والرعشة، محذرا من خطورة انخفاض السكر في الدم بسبب أن المخ يُعد أكثر الأعضاء استهلاكا للجلوكوز وحال انخفاضه لن يعمل.



