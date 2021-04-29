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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. صلاة التراويح من الحرم المكي والمسجد النبوي

صدى البلد

ينقل موقع صدى البلد بثا مباشرا لـ صلاة التراويح من الحرم المكي والمسجد النبوي، في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المعظم للعام الحالي.


وقررت السلطات السعودية إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين مع استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام شهر رمضان الفضيل.

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وقالت رئاسة شؤون الحرمين، إنه تقرر إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها لتكون في مدة أقصاها 30 دقيقة.


وأضافت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالسعودية أنه يجب العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في تلك البلدان، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار وباء كورونا.

 

ودعت إلى تجنب التجمعات لأنها تعتبر السبب الرئيسي في انتشار العدوى بحسب التقارير الطبية ذات الصلة، ومن ذلك الإفطار والسحور الجماعي.
 

 

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