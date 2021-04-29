بطروخ الفن العربي.. رامز جلال ساخرا من سمية الخشاب

وقعت الفنانة سمية الخشاب ، ضحية مقلب رامز عقله طار، في حلقة الليلة، في البرنامج الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة إم بي سي مصر طوال شهر رمضان 2021.

وخلال مقدمة حلقة اليوم، سخر الفنان رامز جلال من الفنانة سمية الخشاب، قائلًا: "اسكندرية ياما حدفت علينا مواهب، معانا ناقة تائهة في مجال الفن، وفي خامس جوازة لها إفتكرت إنها صغيرة على الحب، معانا بطروخ الفن العربي وبكلاويز الغناء".



تقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها أنه يصور برنامجا ترفيهيا، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

ومن بين ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد، النجوم: دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، رمضان صبحي، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم.