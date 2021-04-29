مطرانية أقباط قنا تعتذر عن استقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد

التهنئة تلفونيا فقط..

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بقنا، في بيان لها اليوم الخميس، الاعتذار عن استقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد نظراً لظروف وباء كورونا و الإجراءات الاحترازية.

و أضاف البيان، نعتذر عن استقبال الأحباء فى التهنئة بعيد القيامة المجيد، مع إمكانية التهنئة عبر وسائل الاتصال المختلفة.

ودعا البيان، من الله أن يرفع الوباء عن العالم، و وطننا المبارك "أرض مصر" وأن يعيد الأيام بالخير والسعادة على الجميع.



وكان الأنبا شاووبيم، أسقف قنا وتوابعها، أصدر قرارًا يوم ٢٤ ابريل الجاري، بقصر الصلوات بالكنيسة علي آباء كهنة الايبارشية، ودون حضور للشعب او الشمامسة علي الإطلاق، حتي ٤ مايو القادم، للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت مطرانية قنا، فى وقت سابق، عن بث جميع الصلوات على لينك البث المباشر الخاص بالمطرانية في المواعيد المحددة بالبيان.