عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناهد السباعي بإطلالة رمضانية

شاهد.. ناهد السباعي فى أحدث ظهور

ناهد السباعي
ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

و علقت ناهد السباعي علي الصورة قائلة :" ramdan vibes رمضان كريم " 
 

يذكر أن ناهد السباعى، شاركت فى فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامى، إخراج محمد هشام، ولم يحدد حتى الآن موعد عرضه بالسينمات. 

 

كما شاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.


وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

ناهد السباعي رمضان انستجرام الفن دراما سينما

موضوعات متعلقة

ريم عبد القادر تنشر صورة من كواليس مسلسل خلي بالك من زيزي

مع الفهد.. طارق العريان يشارك صورة لـ أبنائه عبر انستجرام

حبيبي.. ريهام حجاج تتغزل في زوجها خلال الاحتفال بانتهاء تصوير مسلسلها

مريم أوزرلي  وابنتها يخطفان قلوب المتابعين عبر انستجرام

وصلة غزل بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| وهكذا رد المتابعون

بإطلالة فرعونية.. مريهان حسين تخطف الأنظار عبر انستجرام

أحمد العوضي يستطلع رأى متابعيه فى «اللي ملوش كبير»: عامل إية معاكم

اختراق 2.. مي سليم تخوض أول تجاربها في الدراما السعودية

ترشيحاتنا

أول مدربة كرة قدم رجال .. فايزة حيدر: أدرس عروضا تدريبية فى الدورى .. فيديو

رامز جلال يسخر من سمية الخشاب: دى ناقة الفن

أول تعليق من سمية الخشاب بعد حلقتها مع رامز جلال

ماذا يحدث للجسم عند شرب كوب من الكراوية يوميًا

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ترتيبات صلوات الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة بكاتدرائية العباسية

ننشر أسماء المرشحين لرئاسة جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بـ كورونا

الهند تطلب من مصر تزويدها بعقار ريمديسيفير لمواجهة أزمة كورونا

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ