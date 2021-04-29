بطل السجائر وأنت واقف.. حسام موافي يوجه سؤالا للمدخنين.. فيديو

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، سؤالا للمدخنين على الهواء.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أنا هسأل المدخنين سؤال بس بشرط أنه يقسم بالله أنه سيجاوب صح، لو أنت داخل سوبر ماركت تشتري سمنة ولقيت مكتوب هذا السمن مسمم هل هتشتريه؟".

وأضاف: "أكيد هتبقى غير عاقل لو اشتريته، علبة السجائر مكتوب عليها كده.. أنا بنصح المدخنين، بلاش تبطل تدخين في العناية المركزة، بطل السجائر وأنت واقف على رجلك وأنت بصحتك بدل ما تبطلها غصب عنك".

وأردف: "في العناية المركزة مفيش تدخين وهتبطلها غصب عنك.. أقلع عن التدخين الآن قبل فوات الأوان".