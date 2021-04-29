عقوبات لغير الملتزمين|50% إشغالا سياحيا بإجراءات احترازية..هكذا يقضى المصريون شم النسيم

يحتفل المصريون يوم الاثنين القادم، بأعياد شم النسيم ، بالعديد من المدن السياحية، أبرزها شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم إضافة الى فنادق القاهرة.

وما يميز العام الحالي 2021 ، انضباط كافة الفنادق والمطاعم السياحية ، بتطبيق إجراءات احترازية ووقائية ، على أن تكون نسب الإشغال لا تتعدى الـ 50% ، من الطاقة الاستيعابية .

وفى إطار ذلك نرصد آراء خبراء السياحة حول كواليس احتفالات شم النسيم ، فى السطور القادمة ..

قالت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى ، إن المصريين يستطيعون الاستمتاع بالفنادق والمنتجعات والمطاعم السياحية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ، حفاظا على كافة الزائرين ، بالاضافة إلى وجود عقوبات رادعة تطبق على غير الملتزمين من الفنادق.

أكدت راندا لـ"صدى البلد" ، أن نسب الاشغال السياحي لن تتعدى الـ 50% وفقا للضوابط والإجراءات التى اقرتها وزارة السياحة والآثار ، وهو المتعارف عليه خلال الفترة الراهنة ، معربة عن آمالها فى انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا ، حتى تزيد نسب الاشغال ، خاصة مع تلقي العاملين بالقطع السياحي اللقاح المضاد للفيروس .

أفاد عمارى عبدالعظيم ، رئيس شعبة السياحة والطيران السابق بالغرفة التجارية ، أن أجواء الاحتفال هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة ، مشددا على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية ، بالفنادق و المنتجعات والمطاعم السياحية ، ولا تهاون في ذلك حرصا على سلامة النزلاء .

توقع عمارى فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن نسب الإشغال السياحي لن تتعدي الـ 50% بالمدن الساحلية مثل شرم الشيخ و الغردقة ومرسي علم ، وتنخفض في بعض المدن السياحية الأخرى مثل الاقصر و أسوان لتصل الى 20 % ، لافتا ان ذلك طبيعيا فى ظل الأجواء الراهنة وانحسار السياحة العالمية.