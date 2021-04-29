نواة للمنشآت الشبابية والرياضية .. مصر في قلب إفريقيا ودول حوض النيل بإنشاء أكبر مركز رياضي في تنزانيا

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة :

- القيادة السياسية حريصة على إعلاء قيم القارة السمراء

- الاستثمار الرياضي يخدم دول القارة الإفريقية

مصر دائما تحرص على توطيد العلاقات مع الدول الافريقية في شتى المجالات ، الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وإعلاء مفهوم قيم القارة الواحدة وهو ما شهد تطويرا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعودة أواصر التعاون والدعم الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي وغير ذلك مع دول القارة السمراء.

القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس السيسي، تهتم بدعم وتأهيل الشباب الافريقي من خلال المنح التأهيلية التي تقدمها مصر إضافة الى المنح الفنية المتخصصة التي تقدمها الهيئات والوزارات المصرية، بما يسهم في فتح آفاق التنمية ونقل الخبرات والثقافات فى مختلف المجالات والتخصصات.



وفي مجالي الشباب والرياضة ، تحرص الدولة المصرية على توفير العديد من الأنشطة المختلفة للشباب ، خاصة في عامي 2019 و 2020 وحتى العام الحالي 2021 باستضافة العديد من البطولات القارية في مختلف الألعاب إلى جانب تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الشبابية والتي جمعت شباب القارة السمراء في اكثر من حدث في شتى المجالات لإعلاء قيم الوحدة الأفريقية مع أبناء القارة الواحدة ليس فقط بالخطب الرنانة ولكن بالعمل الحقيقي على أرض الواقع.

وفي ذات السياق ، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق الوزارة إحدى مشروعاتها الرياضية الكبرى في إفريقيا لإنشاء مراكز رياضية وشبابية مصرية بدايةً من دولة تنزانيا، بالتعاون مع شركة (I FRENDS SPORT)، في إطار تدعيم العلاقات بين مصر وبلدان القارة الأفريقية في المجال الرياضي، بحضور السفير أحمد مصطفى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، عمرو مصطفي كامل رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وقال وزير الشباب والرياضة إن مصر تستعد لإنشاء أكبر مركز رياضي في تنزانيا كنواه لمراكز أخري بإفريقيا، من منطلق العلاقات المصرية الأفريقية المتميزة بالخصوصية والاحترام المتبادل منذ نشأتها خاصة في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة على الصعيد الإفريقي بين حكومة جمهوريه مصر العربية والبلدان الأفريقية، وما ينعكس ايجابيا على مجمل العلاقات في مساراتها الرسمية وعلى المستوى السياسي والاقتصادي وفي مساراها الشعبي على المستويات الثقافية والاجتماعية والتجارية والمسار الرياضي تحديداً كأحد اهم وسائل العمل المشترك.

وأضاف أنه من الضروري العمل على إرساء جذور الصداقة والأخوة القائمة بين حكومة جمهوريه مصر العربية وحكومات الدول الأفريقية وتطوير العلاقات والشراكات الرياضية في إطار تحكمه عده اهداف مشتركه اهمها العمل سويا على دعم الأنشطة الرياضية والشبابية بالدول الأفريقية لما له من أثر إيجابي على تنشئة الشعوب.



وأكد "صبحي" أن هذا التعاون في إطار اهتمام القيادة السياسية بأفريقيا لفتح مجالات عديده لخدمه الدول والتواصل الدائم لدعم العلاقات في مختلف المجالات وتشجيع القطاع الخاص ورجال الاعمال المصريين على اكتشاف اسواق تلك الدول والوقوف على فرص الاستثمار بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدان وتعزيز العلاقات في شتي المجالات اهمها المجال الرياضي، مشيراً إلى أنه من المقرر تنفيذ المشروع في العديد من الدول الافريقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.



أضاف وزير الرياضة ان إطلاق الوزارة لمشروع رياضي كبير بإنشاء مراكز رياضية وشبابية تبدأ من تنزانيا تم دراسته وتقديمه الى مجلس الوزراء لتقييمه ودراسته ايضا ثم الموافقة عليه، وبالتالي استطعنا ان نطور افق وجذب الاستثمار الرياضي.

ومن جانبه، أشاد السفير أحمد مصطفي بجهود وزارة الشباب والرياضة الهادفة نحو التعمق في الدول الافريقية وانشاء منشآت شبابية ورياضية مختلفة، مما يعزز ثقافة التقارب والتواصل بين مصر والشعوب الافريقية وبالأخص شباب القارة السمراء، مؤكداً ان هذه البداية من تنزانيا ستكون نواه لانطلاقة واسعة في المجال الرياضي والشبابي المصري والأفريقي.



وخلال كلمته، تحدث عمرو مصطفي كامل رئيس مجلس إدارة الشركة ان التعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية قامت بدراسة إنشاء المراكز الرياضية وأكاديميات كرة قدم بالقارة السمراء بعد زيارة العديد من الدول الافريقية، مشيراً ألي أن المرحلة الأولي من المشروع تبدأ بشرق القارة، مؤكداً ان الغرض من إنشاء المراكز هو تعزيز الوجود المصري بأفريقيا كقوى ناعمة باعتبار تنزانيا أحد اهم الدول الافريقية، والاستثمار في المجال الرياضي من حيث عمل اكاديميات رياضية لها عوائد مالية، وكذا بيع المنتجات الخاصة بمصنع النجيل الصناعي بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة .



وتطرق رئيس مجلس إدارة الشركة إلى مكونات المركز الرياضي المصري المتكامل المزمع انشائه والذي يحتوي على " ملاعب كرة قدم تدريب وقانونية، ملعب متعدد لكرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد، حمام سباحة أوليمبي، ملعب تنس، مركز لياقة بدنية لجميع الألعاب، ترال لألعاب القوى، مركز طب رياضي وعلاج طبيعي لإصابات الرياضيين وغير الرياضيين، معهد دراسات وتدريب وتأهيل المدربين الوطنيين من الكوادر الرياضية، معرض لبيع المنتجات المصرية، عيادات طبية، مبنى ادارى، مناطق خضراء وجلسات للأعضاء وممرات انتر لوك".

الجدير بالذكر أن مصر استضافت العديد من البطولات والفعاليات خلال عامي 2019 و 2020 أبرزها (بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم للكبار والتي استضافتها مصر بعد غياب حوالي 13عاما وبمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة بافتتاح اسطوري يليق بتاريخ افريقيا وبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو بمشاركة 8 منتخبات أفريقية متأهلة للبطولة و البطولة الأفريقية لرفع الأثقال "المكفوفين"

واستضافت مصر أيضا في 2021 عدة بطولات قارية وعالمية في مختلف الألعاب مثل الدراجات والرماية والسلاح ومونديال اليد والجمباز الفني ، وتستعد ايضا لاستضافة العديد من البطولات خلال الأشهر القادمة.

وكذا استضافة بطولة كأس العالم للغطس، وتعد مصر أول دولة في تاريخ أفريقيا تستضيف البطولة ، واستضافة بطولة كأس العالم للاسكواش، وتستمر مصر في استضافة البطولة حتى عام 2022.

كما قامت وزارة الشباب والرياضة بتنظيم العديد من البرامج خلال عام 2020 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أبرزها دورة الألعاب الأفريقية الأولي للاولمبياد الخاص وملتقى الشباب العربي الأفريقي بمدينة أسوان بمشاركة أكثر من 1500 شاب إفريقي وعربي وملتقى الشباب الإفريقي حول المواطنة والتنمية بمشاركة 20 دولة أفريقية وبرنامج متطوعي الاتحاد الأفريقي العاشر بمشاركة 200 شاب وفتاة من 54 دولة إفريقية وهو أكبر برنامج تطوعي في القارة.

اضافة الى منحة ناصر للقيادة الأفريقية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبمشاركة 120 شابا وفتاة من 43 دولة أفريقية ومسابقة أوسكار الإبداع الافريقي واستضافة حفل الكاف لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 في مدينة الغردقة و إطلاق اول رحلة سياحية ثقافية نهرية لشباب أفريقيا انطلقت من القاهرة حتى مدينتي الأقصر وأسوان لتكريس مفهوم التعاون بين ابناء دول حوض النيل .

وتعمل الحكومة المصرية بكل قطاعاتها ومؤسساتها على قدم وساق من أجل خدمة شباب افريقيا وتحقيق التعاون الافريقي فى مختلف التخصصات والمجالات.