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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تؤهل طفلك صحيا ونفسيا لـ الصيام.. فيديو

الأطفال والصيام
الأطفال والصيام

قالت الدكتورة نهى أبو ستة، خبيرة التربية والتغذية، إنه يمكن البدء بتعويد طفلكِ على الصيام من سن سبع سنوات، بشكل تدريجي حسب استعداده للأمر، مع ضرورة تهيئته نفسيًا للصيام من قبلها، وتحفيزه وتشجيعه لخوض تجربة الصيام بطرق مختلفة دون إجبار، بشرط أن يكون الطفل في حالة صحية جيدة، ولا يعاني أي أمراض مزمنة أو نقص في الوزن.

 

وأضافت "أبو ستة"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه يجب الحرص على تعويد طفلكِ على الصيام تدريجيًا، فلا يجب الانتظار حتى يصبح الصيام واجبًا، ويتفاجئ الصغير بأن عليه الصوم لمدة تزيد على 15 ساعة متواصلة، لذا فإن التدرج في تعريف الطفل بالصيام أمر ضروري، لمساعدته على تقبل الفكرة وتطبيقها دون تذمر.

 

وتابعت: "ابدئي بتعود طفلكِ على الصيام من العصر إلى المغرب أولًا، فهي فترة قصيرة ومناسبة له في البداية، فمن ناحية لا تضيع عليه وجبة الإفطار في الصباح التي يحتاجها جسمه الصغير للنمو، ومن ناحية أخرى يشارك الكبار لحظة الإفطار عند المغرب ويزيد حماسه، ثم زيادة المدة تدريجيًا لتكون من الظهر إلى المغرب، وهكذا حتى يصبح الطفل قادرًا على الصيام يومًا كاملًا.

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