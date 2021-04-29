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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيفية تقديم شكوى عن انقطاع المياه بمختلف المحافظات

انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب

رفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، درجة الاستعداد القصوى خلال فترة الأعياد والإجازات، ومع بداية فصل الصيف، كما عملت على اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية داخل مواقع العمل في ظل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويقدم « صدى البلد» أهم أرقام الطوارئ وتقديم الشكاوى فى حالة انقطاع المياه، خلال فترة الأعياد، والتي قررت الحكومة بأن تبدأ من اليوم الخميس وحتى يوم الإثنين المقبل.

 

سكان منطقة العجمي في الإسكندرية يشكون من استمرار انقطاع المياه

1- تلقي بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظات.

2- تخصيص رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

3- تلقي الشكاوى عن طريق رسائل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على صفحة الشركة الرسمية.

4- أما بالنسبة لمحافظة مطروح فتم تخصيص أرقام أرضي لتلقي الشكاوى عن طريق الأرقام الاتية ( 0464949851-0464949852-046125125-0464760000-0464760001-0464760002) او عن طريق رسائل الموبيل الواتس أب : 01154444550 ) 

مياة الشرب انقطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي انقطاع مياه الشرب

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