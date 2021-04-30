البحوث الفلكية يكشف عن ظاهرة جديدة .. اقتران الشمس مع هذا الكوكب اليوم

يترقب هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال حدوث ظاهرة فلكية جديدة في سماء القاهرة اليوم الجمعة الموافق 30 من شهر إبريل الجاري .



وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة ، حيث يقترن كوكب "أورانوس" مع الشمس خلال هذا اليوم .



ويبدأ هذا الاقتران بعد شروق شمس اليوم ، ويستمر حتى ساعة الغروب من نفس اليوم ، حيث يرصد المعهد هذه الظواهر بصفة دورية ومستمرة .



وكان القومي للبحوث الفلكية قد أوضح إن القمر كان في أبعد مسافة له من الشمس يوم أمس الخميس الموافق 29 من شهر إبريل الجاري .



جدير بالذكر ، إن المعهد القومي للبحوث الفلكية يسعى إلى تطوير كافة الأجهزة والتلسكوبات الموجودة به لرصد جميع حركات الكويكبات والأجرام السماوية التي تحدث في سماء القاهرة .



واستقبال هواة الفلك بالمعهد وتعريفهم بهذه الظواهر الفلكية وتعريفهم بها والإجابة على جميع التساؤلات الواردة إليه في هذا الشأن .