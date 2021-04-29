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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإمارات تُكرم أبو العينين لعطائه الإنساني والاجتماعي

الإمارات تُكرم أبو
الإمارات تُكرم أبو العينين لعطائه الإنساني والاجتماعي

كرّم الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الفائزين بجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني في ختام دورتها الثامنة، وذلك خلال احتفالية أُقيمت بهذه المناسبة أمس (الأربعاء) في مقر متحف الاتحاد في دبي، تأكيداً لثوابت العمل الإنساني في دولة الإمارات، وتعزيزاً للجهود التشاركية في المجتمع، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وشملت الجائزة لهذا العام 12 فئة من أهمها جائزة "بصمة خير" حيث جاءت من من نصيب "مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري" من مصر .

واستلم الجائزة النائب محمد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري التي تهدف إلى تنمية المجتمع من خلال تنفيذ المشاريع الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية في كافة محافظات مصر.

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تكريم أبو العينين الامارات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري النائب محمد محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري أبو العينين

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