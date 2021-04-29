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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صور. .محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بطنطا لخدمة المواطنين

بالصور ..محافظ الغربية
بالصور ..محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بطنطا لخدمة المواطن

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،مساء اليوم، بجولة تفقدية بشوارع مدينة طنطا بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، حيث تفقد المحافظ  أعمال الرصف بمراحله المختلفة بشارع ٢٥ الجلاء ، شارع الإسكندرية ، شارع سكة المحلة وطريق شوبر المزدوج من الطريق السريع، وذلك في إطار حرص المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة أعمال التطوير بالمحافظة.

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وخلال جولته بالعاصمة ، وجه الدكتور رحمي بالتعامل الفوري الحازم مع كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات وتتعدى على حرم الطريق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ، كما استمع لشكاوى بعض المواطنين ووجه بحلها على الفور.

وأكد المحافظ خلال الجولة على أهمية اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات ، استخدام المطهرات والابتعاد عن التجمعات خاصةً بالأماكن المغلقة حرصاً على الصحة العامة في ظل الموجة الثالثة من الفيروس.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا والأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

بالصور ..محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بطنطا لخدمة المواطنين

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أخبار محافظة الغربية يتفقد أعمال اعمال الرصف شوارع طنطا

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