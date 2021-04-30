ضبط شخصين بحوزتهما 2.4 كيلو حشيش بسوهاج
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات فى مديرية امن سوهاج من ضبط “24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام- كمية لمخدر الأفيون وزنت 250 جرام- 700 قرص مخدر- سيارة- مبلغ مالى– هاتفى محمول” بحوزة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية".
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.