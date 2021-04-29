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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشابه لحوادث متلازمة هافانا.. تحقيق في هجوم غامض قرب البيت الأبيض

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قالت مصادر أمريكية، إن السلطات تحقق في هجوم غامض محتمل قرب البيت الأبيض يبدو مشابها للهجمات الغامضة التي تعرض لها دبلوماسيين بالسفارة الأمريكية في كوبا وروسيا والصين.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، كشفت المصادر أن "الوكالات الفيدرالية تحقق في حادثتين محتملتين على الأقل على الأراضي الأمريكية، أحدهما وقعت بالقرب من البيت الأبيض في نوفمبر الماضي، ويبدو أنهما شبيهان بهجمات غامضة وغير مرئية أدت إلى أعراض موهنة لعشرات الموظفين الأمريكيين في الخارج".

وأضافت المصادر أن البنتاجون والوكالات الأخرى التي تحقق في الأمر لم تتوصل إلى استنتاجات واضحة بشأن ما حدث، لكن فإن حقيقة مثل هذا الهجوم ربما حدث بالقرب من البيت الأبيض يعد أمر مثير للقلق بشكل خاص".

واطلع مسئولو الدفاع المشرعين في لجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب بشأن الأمر في وقت سابق من شهر أبريل الجاري.

وأوضح عدة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين ومصادر مطلعة على الأمر، أن الحادث الغامض أدى لإصابة أحد مسؤولي مجلس الأمن القومي.

وأبلغ مصابون على الأراضي الأمريكية عن أعراض مشابهة لأفراد وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الذين تأثروا في الخارج.

وأشارت الشبكة إلى أن المسئولين بدأوا التحقيق في الحادث باعتباره هجوماً محتملاً مما بات يسمى بـ"متلازمة هافانا".

ويعني هذا الاسم إلى الأعراض التي ظهرت على الموظفين الأمريكيين في كوبا أواخر عام 2016، وهي مجموعة متنوعة من الشكاوى التي تشمل فرقعة الأذن والدوار والصداع الشديد والغثيان.

وأدت الهجمات الغامضة في كوبا إلى سحب الموظفين الأمريكيين في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.

البيت الأبيض هجمات هجوم غامض السفارة الأمريكية الاستخبارات المركزية

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