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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أشهرها "كتع كسح كسل".. إفيهات تداولها الجمهور على السوشيال ميديا وحققت نجاحا ساحقا

صدى البلد

استطاع مجموعة من النجوم لفت الأنظار إليهم من خلال الإفيهات التى قالوها في أعمالهم خلال منافستهم بالموسم الرمضاني الحالي، وتصدرت تلك الجمل تريند السوشيال ميديا، وتم تداولها بين الجمهور.

 

اللي مالوش كبير

الفنان أحمد العوضي خطف أنظار الجمهور إليه منذ طرح برومو المسلسل، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجمل التى قالها ومنها "على الله حكايتك يا ست"، "الرجولة غالية متستنهاش من رخيص"، و"وحش الكون".

 

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عددا من النجوم بخلاف ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

 

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، واللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

 

ملوك الجدعنة

ومع الحلقات الأولى لمسلسل ملوك الجدعنة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كوميكس للأبطال واستعانوا بجمل قيلت على ألسنتهم منها "الطموح حلو"، "لن نسقط أبدا يا صاحبي لأننا في القاع بالفعل"، "لا متقلقيش ما هو مفيش فلوس للحلال ولا صحة للحرام"، وقام الجمهور بتقليد الشخصيات على "تيك توك".

 

“ملوك الجدعنة” بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجأة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.

 

تدور أحداث ملوك الجدعنة حول سرية وسفينة “مصطفى شعبان وعمرو سعد” اللذين يعملان فى التجارة وتربطهما صداقة قوية، ويواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول أن يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، والعمل من تأليف عبير سليمان بمشاركة ورشة للكتابة وإخراج أحمد خالد موسى.

 

نسل الأغراب

أما أمير كرارة فاكتسح السوشيال ميديا جملة "كتع كسح كسل" التي قالها في مسلسل "نسل الأغراب" وعلى الرغم أن الجمهور كان يأخذها في البداية كسخرية وانتقاد للعمل، لكن بعد فترة استغل أمير كرارة نجاح الجملة وانتشارها بكثرة وحولها إلى أغنية.

 

مسلسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، ويُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كلا منهما من أم  مختلفة.

خالد الصاوي مصطفى شعبان التواصل الاجتماعي سوسن بدر رانيا يوسف عمرو سعد كريم فهمي شريف منير

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