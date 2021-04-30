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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"موانئ دبي العالمية" تطلق منصّة تجارة إلكترونية لتسريع التدفق التجاري حول العالم

صدى البلد

 أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم عن إطلاق /DUBUY.com/ المنصّة الإلكترونية العالمية لتجارة الجملة ابتداءً من رواندا في إفريقيا مع خطط مستقبلية للتوسّع في جميع أنحاء إفريقيا والعالم.

 

وسيضيف موقع DUBUY.com ممرات تجارية رقمية إلى القنوات التجارية الفعلية التي أنشأتها موانئ دبي العالمية عبر القارة الأفريقية من خلال استثماراتها في الموانئ والمحطات والعمليات اللوجستية كما يعتمد موقع DUBUY.com على التعاون مع الشركات المحلية والحكومة الرواندية للمساعدة في إتاحة وصول المؤسسات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق العالمية بالاستفادة من خدمات سلسلة التوريد المتكاملة في مجموعة موانئ دبي العالمية لتلبية طلبات التصدير واستلام البضائع وتتيح المنصّة أمام الشركات العالمية فرصة إيجاد شركاء تجاريين جُدد في إفريقيا وخدمتهم بما يفتح مجالاً واسعاً للوصول إلى الأسواق سريعة النمو.

 

وتُعدّ الأسواق الإلكترونية عبر الإنترنت فرصة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي في إفريقيا التي تُسجل اليوم نسبة تقل عن 0.5% من إجمالي التجارة الإلكترونية العالمية وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة وفي عام 2018 بلغت التجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ورواندا 1.6 مليار درهم إماراتي /434.8 مليون دولار أمريكي/ في ظل نمو حجم التجارة بينهما على مدار العقد الماضي في إطار العلاقات الثنائية وتوسع الروابط الاقتصادية بين البلدين.

 

ومن خلال الجمع بين منصّة DUBUY.com والبنية التحتية اللوجستية المادية لمجموعة موانئ دبي العالمية وحلولها اللوجستية القائمة على البيانات سيتم حل عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية ويشمل ذلك التنفيذ الموثوق للتعاملات والمعاملات المالية الآمنة وحركة البضائع.

 

وفي هذا الإطار قالت كلير أكامانزي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا: "من خلال موقع DUBUY.com سيتمكن روّاد الأعمال في رواندا من جعل المستحيل ممكناً لفتح قنوات للتجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول ويلجأ الأفراد والشركات حول العالم إلى حلول التكنولوجيا لمساعدتهم خلال مرحلة التعافي من جائحة "كوفيد-19" وتسهيل وصولهم إلى ممرات التجارة العالمية حيث يمكن لمنصّات التجارة الإلكترونية ذات المستوى العالمي والمدعومة بشبكات لوجستية مبتكرة وموثوقة أن تُلبي جميع متطلبات العمليات التجارية وتُحوّل طريقة إنجاز الأعمال في جميع أنحاء القارة الإفريقية".

 

وتُعدّ منصّة DUBUY.com أول متجر مخصّص يتم إنشاؤه على الإنترنت لخدمة المصدّرين والمستوردين والمصنّعين المرخَصين رسميا في رواندا والتي استثمرت مجموعة موانئ دبي العالمية فيها بالفعل عبر مركز لوجستي يُوفر خدمات مناولة الحاويات وسلسلة التبريد والمستودعات الجمركية.

 

وقال محمود البستكي المدير التنفيذي للعمليات، دبي التجارية العالمية: "يمثل موقع DUBUY.com نموذجا جديدا مبتكرا للشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تعزيز القدرات الحالية في رواندا وفتح الأعمال والأسواق بصورة أساسية من خلال تمكين التجارة وتحقيق الابتكار وستتيح هذه المنصّة التكنولوجية أمام الشركات المحلية في رواندا فرصة للتحوّل إلى مؤسسات تصنيع وتصدير دولية عبر ربطها بأسواق جديدة في إفريقيا والشرق الأوسط وبالتالي باقي أنحاء العالم ويشمل ذلك الترويج للصادرات القيّمة في رواندا مثل الشاي والقهوة والأعمال الزراعية من خلال شبكة تركّز على ترقية لوجستيات سلسلة التوريد في البلاد ضمن المناطق الحضرية والريفية على حدّ سواء ..فضلاً عن إتاحة الوصول إلى الأدوات الرقمية الجديدة التي ستساعد الشركات المحلية على الازدهار ونحن بهذا لا نبني فقط في رواندا نحن نبني مع رواندا من أجل رواندا.

 

وبدوره قال مايك باسكاران المدير التنفيذي لشؤون العمليات للخدمات اللوجستية والتكنولوجيا لدى موانئ دبي العالمية: "تستثمر موانئ دبي العالمية في بناء مستقبل التجارة العالمية وتتمثل رؤيتنا في إنشاء ممرات أكثر كفاءة للتجارة لخدمة عملائنا من خلال موانئنا وخدماتنا اللوجستية والتكنولوجيا الرقمية التي تسهم في تحسين كفاءة العمليات والتي ندعمها الآن من خلال منصّات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت ونحن فخورون بمساهمتنا في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والازدهار المتنامي للقارة الأفريقية".

 

وتُقدم منصّة DUBUY.com متجرا موحّدا شاملا يستوفي معايير الأمان في جميع التعاملات عبر الموقع ابتداءً من ضمّ المورّدين الموثوق بهم فقط ووصولا إلى إدراج مزوّدي خدمات الدفع الروّاد مثل بوابة رسوم للدفع التابعة لدبي التجارية وستكون هناك رسوم شحن مخفّضة للغاية يتم التفاوض عليها مع صناديق تحكّم أسبوعية تتنقل بين المنشأ والوجهة ضمن أوقات عبور مضمونة، وبكلفة شحن تحفيزية كما سيتم تخصيص طرق الشحن وفقاً لحجم كل معاملة وبما يتلاءم مع متطلباتها وتتوّج هذه المزايا جميعاً عبر توفير منصّة تتميز بالمرونة والاستجابة الفعالة وتسهم في ترسيخ مكانة الإمارات العربية المتحدة كشريك أساسي للتجارة مع راوندا ومركز لعمليات التجارة الإلكترونية العالمية.

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